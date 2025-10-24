En medio de las agresiones sin precedentes de EE.UU. contra Venezuela, el presidente estadounidense, Donald Trump, declaró que planea atacar por tierra no solo al país bolivariano, sino a cualquier lugar de donde «las drogas estén llegando».

Durante un evento en el cual anunció la construcción de nuevos buques de guerra, el mandatario respondió a una pregunta sobre los planes de lanzar ataques terrestres en América Latina y sobre si se trata solo de Venezuela o también de «otros países» de la región.

«Cualquier lugar de donde estén llegando drogas. Cualquier lugar. No solo Venezuela», respondió.

Amenazas a Maduro y a Petro

Al responder a una pregunta sobre por qué el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, debería tomarse en serio su amenaza sobre ataques terrestres, Trump dijo que el líder venezolano «puede hacer lo que quiera». «Se ha formado una armada enorme, la mayor que hemos tenido nunca y, con diferencia, la mayor que hemos tenido nunca en Suramérica. Puede hacer lo que quiera», afirmó.

«Si quiere hacer algo, si se hace el duro, será la última vez que pueda hacerlo», advirtió Trump.

Al referirse a su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, Trump lo acusó nuevamente de formar parte del narcotráfico internacional, sin presentar evidencia alguna. «Hacen cocaína en Colombia, él no es amigo de EE.UU., es muy malo, un mal tipo. Será mejor que tenga cuidado porque fabrica cocaína y la envían a EE.UU. desde Colombia», subrayó.

Luego de ser preguntado por un periodista sobre Petro, a quien calificó de «creador de problemas», aseguró que hay «por lo menos tres fábricas de cocaína» en el país suramericano. «Será mejor que las cierre rápido», advirtió.

Maduro: «Venezuela es irrevocablemente libre e independiente»

En respuesta a la escalada de hostilidades que ha desatado el Gobierno estadounidense para presionar a Caracas, el presidente venezolano recalcó este lunes que su país es «irrevocablemente libre e independiente». «Les tenemos malas noticias a quienes esperan que renunciemos a nuestros derechos históricos, a la independencia, a la libertad y a la soberanía. La integridad territorial es un derecho irrenunciable, explícito en nuestra carta magna bajo la doctrina de [Simón] Bolívar», sostuvo.

La semana pasada, Nicolás Maduro aseguró que Washington estaría pretendiendo lograr un cambio de poder en Venezuela e «imponer un Gobierno títere que no duraría ni 47 horas».

«Es una pretensión guerrerista y colonialista. Lo hemos dicho bastante y ya todo el mundo ve la verdad. La verdad ha sido develada: se pretende en Venezuela un cambio de régimen para imponer un Gobierno títere que no duraría ni 47 horas, que llegue a entregarles la Constitución, la soberanía y toda la riqueza, y convierta a Venezuela en una colonia. Sencillamente, eso no va a pasar», declaró.

Venezuela bajo el asedio de EE.UU.

Desde agosto pasado, EE.UU. mantiene el mayor despliegue militar de las últimas décadas en las aguas del Caribe, con presencia sostenida de activos navales y aéreos. En un primer momento, Washington justificó esta operación bajo el argumento del supuesto combate al narcotráfico, responsabilizando, sin presentar pruebas, al Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, de contribuir a ese delito.

Con el paso de los meses, la narrativa oficial de Washington ha experimentado un giro previsible. Tal como había denunciado el Gobierno venezolano, el supuesto foco en el narcotráfico ha dado paso a un discurso abiertamente centrado en el control y la apropiación ilegal de los recursos energéticos del país suramericano, en un contexto de creciente presión económica y amenazas de uso de la fuerza. En las últimas semanas, ha EE.UU. ha incautado al menos dos buques petroleros, en un acto tildado por Caracas de «robo» y piratería».

La operación militar estadounidense también ha tenido consecuencias letales. Más de 100 personas han muerto como resultado de más de una veintena de bombardeos contra pequeñas embarcaciones en aguas del Caribe y el Pacífico, sin que EE.UU. haya demostrado públicamente la vinculación de estas con actividades ilícitas.

Frente a estas acciones, Caracas anunció que acudirá este martes al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para denunciar lo que califica como agresiones militares de EE.UU. y una violación del derecho internacional. Rusia expresó este lunes que «brindará toda su cooperación y apoyo a Venezuela en contra del bloqueo», al tiempo que China repudió cualquier acción que «infrinja la soberanía y la seguridad de otros países o constituya actos unilaterales de intimidación».

De manera previa, el presidente Nicolás Maduro remitió una carta a los Estados miembros de Naciones Unidas, en la que alertó sobre «una escalada de acciones de extrema gravedad por parte del Gobierno de EE.UU.». En la misiva, advirtió que estas operaciones amenazan con desestabilizar a toda la región del Caribe y al sistema internacional en su conjunto.

Tomado de Cuba Sí