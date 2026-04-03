Miles de haitianos protestaron el lunes en las calles de Puerto Príncipe para exigir que se restableciera la paz en el país, que ha estado inmerso en los últimos años en un ambiente de violencia sin igual.

«Hay que reabrir las carreteras, ya no podemos coger los barcos. Mi país va a jugar el Mundial (de Fútbol), las carreteras tienen que estar abiertas para que puedan venir a celebrarlo«, dijo un manifestante a la televisión de Haití, en alusión al cierre de carreteras nacionales que impide a los ciudadanos acceder a las provincias.

El hombre, que parecía molesto, añadió: «Necesitamos paz en el país. No podemos comer ni ir a la escuela. Queremos paz«.

Entre los pastores que organizaron la manifestación se encontraban Marco Zidor y Mackenson Dorilas.

En una manifestación que conmemoraba el Día de la Bandera y de la Universidad el lunes, los protestantes llevaban pancartas en las que se podía leer: «‘Estamos en contra de la paz de fachada”, “Con conciencia, construiremos un Haití mejor’».

Por otra parte, en esta marcha hubo personas que llevaban camisetas blancas, algunas con banderas en la mano; se observó a personas de todas las edades, incluyendo niños y mujeres que portaban biblias.

«Todo el mundo quiere la paz en el país. Sin paz no se puede hacer nada. Cada vez vemos más cómo se pierden nuevos territorios. Por muchos extranjeros que traigamos para instaurar la paz en el país, las bandas siguen apoderándose de muchos más territorios«, expresó otro manifestante, censurando la incompetencia del Estado o de las fuerzas internacionales desplegadas en el país para detener la violencia de las pandillas armadas.

«Renacerá de sus cenizas. Necesitamos la paz, pero necesitamos una paz nacional, una paz que beneficie a todos los haitianos. No una paz de fachada«, declaró otro manifestante sobre Haití.

A su vez, los manifestantes solicitaron que las autoridades reabrieran el aeropuerto internacional Toussaint Louverture, de la capital, que había sido cerrado debido a un incremento en la inseguridad.

En el primer trimestre de 2026, la violencia causó un mínimo de 1.642 muertes y 745 heridos, según reportó hace poco la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (Binuh). Más de dos tercios de las víctimas se produjeron durante operaciones de las fuerzas de seguridad, y el 27 por ciento fue resultado del accionar de bandas.

Tomado de CubaSí

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