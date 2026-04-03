Las autoridades mexicanas reiteraron que solo fuerzas locales pueden participar en acciones dirigidas contra los cárteles y recalcaron que la cooperación con EE.UU. se limita al «intercambio de información, coordinación institucional y mecanismos formales».

El secretario de Seguridad Ciudadana de México, Omar García Harfuch, rechazó categóricamente la supuesta participación sostenida de funcionarios de la CIA en operativos anticárteles en suelo mexicano, reporta la CNN con referencia a fuentes.

«Respecto a la versión difundida por CNN sobre una explosión ocurrida en Tecámac, estado de México, en la que se señala una presunta participación de la CIA en operaciones contra cárteles, el Gobierno de México rechaza categóricamente cualquier versión que pretenda normalizar, justificar o sugerir la existencia de operaciones letales, encubiertas o unilaterales de agencias extranjeras en territorio nacional», reza un comunicado publicado por el alto funcionario en X.

«Cooperación sin subordinación»

García Harfuch instó a recordar que «la cooperación con EE.UU. existe, es importante y ha dado resultados relevantes para ambos países», pero aclaró que «esta se realiza bajo principios claros: respeto a la soberanía, responsabilidad compartida, confianza mutua y cooperación sin subordinación«.

«Bajo estos principios, ambos gobiernos han logrado avances importantes en el combate al crimen organizado transnacional, entre ellos detenciones de objetivos relevantes, aseguramientos de droga, armas, precursores químicos, laboratorios clandestinos, recursos financieros y bienes vinculados a estructuras criminales», detalló.

Destacó asimismo que los resultados obtenidos en esta materia «demuestran que la colaboración bilateral puede ser efectiva cuando se conduce por canales institucionales, con intercambio de información y pleno respeto al marco legal de cada país».

«En México, las acciones operativas corresponden exclusivamente a las autoridades mexicanas competentes. Cualquier cooperación internacional se limita al intercambio de información, coordinación institucional y mecanismos formales establecidos por el Gobierno de México, particularmente a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y las instituciones del Gabinete de Seguridad», completó.

Tomado de Rusia Today

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