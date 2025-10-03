Los Huracanes de Mayabeque hicieron la cruz este jueves en el estadio «Julio Antonio Mella» tras superar en reñido encuentro al plantel tunero con pizarra de 9-8. Después de dos derrotas consecutivas en su visita al balcón del oriente, los rojos arrancaron con racimo de cuatro carreras en el mismo primer episodio y obligaron a los Leñadores a desplegar su ofensiva, aunque al final se quedaron cortos.

En esa escaramuza los mayabequenses maltrataron al joven Leodanis Sánchez y lo mandaron a las duchas sin terminar el inning. Aquí además de un pelotazo y un boleto, ligaron cuatros hits entre ellos un sencillo de Dairon López que impulsó dos y doblete de Frank Alfonso para redondear la embestida.

Después agregaron una en el segundo, otras dos en el quinto, una en el sexto y la puntilla séptimo.

Los Leñadores descontaron una en el cierre del primero, otra en el tercero, tres en el séptimo, dos en el octavo y una en el noveno donde tuvieron el empate en tercera y el gane en primera con dos out , pero el cerrador Adrián Sosa ponchó a Deismel Hurtado para poner fin a la película.

El abridor Alyanser Alvarez (2-2) firmó el éxito con 6.0 sobre la lomita, donde le pegaron 8 hits y le fabricaron cuatro limpias con un ponche y pareja de boletos. Sosa acuñó su segundo rescate (2.0/3H/1CL/3SO/1BB). La derrota fue a las estadísticas de Leodanis Sánchez (0.1). Trabajaron además Andier Reyes (4.1/4H/2CL/4SO/1BB), Ramón Batista (1.1/5H/2CL), Darbys Leiva (0.2/1BB) y Kenier Ferraz (2.0/2H).

Los más destacados al bate por Mayabeque fueron el designado Dairon López (5-3/doble/3CI), el patrullero derecho Frank Alfonso (5-3/2 dobles/1CI/1CA), Alexander Pozo, LF (4-3/3CA) y Denis Laza, 1B (4-2/2CI).

Por Las Tunas lo hicieron Yosvani Alarcón (5-3/doble/1CI), Yordanys Alarcón (4-2/2CI), Leonardo Joseph (3-+2/doble/2CA) y Luis A. Pérez (5-2/1CA).

Este viernes es fecha de descanso y durante sábado (2.00 PM ) y domingo (11.00 AM) se efectuarán los dos restantes juegos sobre la grama del Mella.

FOTO: Gretel Yanet

INFOGRAFÍA: Yoel Rosales Wert

