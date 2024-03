Según las estadísticas y los análisis, hay enfrentamiento al delito, la corrupción y las ilegalidades; sin embargo, la insatisfacción persiste en la población porque no siempre se aprecian los impactos, se dijo en la más reciente reunión del grupo que atiende el tema y que encabeza el Primer Ministro de la República.

«Como un tema transversal, que es de todos», calificó el miembro del Buró Político y primer ministro, Manuel Marrero Cruz, el combate contra el delito, la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas sociales, al encabezar la más reciente reunión del grupo que atiende el tema a nivel nacional, y donde se convocó a trabajar codo a codo, «desde la exigencia y el control», como demanda el complejo contexto que vive el país.

«Hasta que nosotros no cerremos filas desde las fábricas, el almacén, desde la exigencia de los dirigentes a todos los niveles, hasta que no eliminemos la blandenguería ante las cosas que pasan y no se hagan los análisis profundos, no se indague en las causas y condiciones, no se cerrarán esas puertas que son las que dan entrada a que ocurran todas estas cosas desagradables a la población, y no vamos a tener los resultados con toda la integralidad que demanda este fenómeno que es de seguridad nacional», afirmó.

Desde el Palacio de la Revolución, y mediante videoconferencia con autoridades de todo el país, el Jefe de Gobierno enfatizó en la importancia de informar al pueblo de manera oportuna y veraz sobre las acciones de enfrentamiento que tienen como escenario principal al municipio y la localidad. Además, reconoció que, en muchas ocasiones, no se le comunica a la población qué actuación fue la que se hizo, cuál fue el resultado, quiénes son los implicados y qué medidas se tomaron.

«Eso tenemos que seguir perfeccionándolo y que no falte la información oportuna, veraz, y con todo el sentido crítico y autocrítico, como parte de uno de los pilares de la gestión de Gobierno, que es la comunicación política, institucional y social de cara al pueblo», significó.

Durante la reunión se analizó el comportamiento de los hechos extraordinarios vinculados a la operación puerto-transporte-economía interna, los cuales disminuyeron el pasado año, sin embargo, creció la afectación económica de los mismos. Al respecto, Marrero Cruz señaló que, en los momentos complejos que vivimos, la mayoría de los sucesos están relacionados con uno de los problemas principales que afecta a la población: alimentos como arroz, harina y aceite.

¿Cómo se entiende esto? ¿Cómo se explica eso sí sabemos que esos son los productos más complejos? ¿Qué medidas adicionales hemos tomado para reforzar la custodia y protección de esos alimentos tan escasos, que tanto nos cuestan?, preguntó el Jefe de Gobierno a los participantes en la reunión, a la vez que agregó que «existen muchas cuestiones de las que tenemos que sacar experiencias aquí».

Entonces, llamó a profundizar más en los involucrados y en las medidas de toda índole. «Hay que incrementar la exigencia ante todos estos asuntos, hay que ver el papel, incluso la participación, que puedan tener cuadros a diferentes niveles en este tema».

En otro momento del análisis, Marrero Cruz también se refirió al combate contra la droga y los nuevos métodos que a nivel internacional se utilizan para transportar todo tipo de sustancias, lo cual hace que cada vez resulte más compleja la detección y, por tanto, implica mayor esfuerzo y rigor. «Para ello nosotros hemos tomado medidas concretas con la Aduana General de la República: aumentar la preparación, es decir, en eso se trabaja muy fuerte, a partir de todas esas tendencias internacionales.

«También se incrementa el enfrentamiento contra las personas que, de manera inescrupulosa, comercializan cualquier tipo de estupefacientes», señaló el Jefe de Gobierno, quien ratificó el principio de tolerancia cero en un asunto tan complejo y tan delicado como este. «Es un tema que se combate con toda la energía, con todo el rigor penal, según lo establecido en el país, pero en el que necesitamos también el acompañamiento de la población y de todo el mundo», apuntó.

La agenda de la reunión, igualmente, incluyó una actualización sobre los delitos e ilegalidades que impactan los flujos financieros del país. Sobre ello trascendió que el Ministerio del Interior desarrolla acciones de cooperación con la Aduana General de la República y diferentes entidades del Banco Central de Cuba, en función de prevenir y enfrentar las manifestaciones y entramados delictivos asociados al canje y recanje de divisas en el mercado informal, tráfico ilegal, estafas y defraudaciones financieras.

Finalmente, Marrero Cruz señaló que hay enfrentamiento al delito, la corrupción y las ilegalidades. «De eso no tenemos la menor duda y las cifras así lo reflejan; sin embargo, la insatisfacción persiste porque no siempre se aprecian los impactos, hay indicadores que bajan un poco con relación al mes anterior; pero hay otros que crecen y persisten como el robo en las bodegas y el delito contra el ganado.

«La realidad, aseveró, es que tenemos que seguir en este combate porque no se aprecia un resultado palpable, de cara a la población. Esto no es un tema estadístico nada más y de la cantidad de enfrentamiento, esclarecimiento, personas detenidas, desde el punto de vista del análisis de los órganos de Justicia y de la Policía. Esto es un tema que es transversal, que es de todos».

