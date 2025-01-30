Malasia reafirmó hoy su compromiso de profundizar los vínculos bilaterales con Cuba, especialmente en sectores estratégicos de interés común, según declaró el embajador de ese país Muhammad Radzi Bin Jamaludin.

En entrevista con Prensa Latina, el diplomático recordó que, el 6 de febrero se este año, ambas naciones celebraron el 50 aniversario del establecimiento de relaciones al más alto nivel político. Destacó además el estrecho vínculo con el Grupo Parlamentario de Amistad Cuba-Malasia de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Jamaludin subrayó que los gobiernos de ambos países continúan trabajando para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la Organización de Naciones Unidas.

En ese contexto, indicó que Malasia explora oportunidades de inversión en sectores como la biofarmacéutica, los productos básicos y la economía digital. También manifestó el interés mutuo en desarrollar proyectos vinculados a las energías renovables.

A cargo de la presidencia de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en 2025, Malasia organizó la víspera un encuentro en La Habana para analizar las perspectivas de negocios conjuntos con Cuba.

En la reunión participaron el diputado cubano Jean Pedro Carbonell, jefes de misión de países miembros de la ASEAN, así como representantes de Sri Lanka y Corea del Sur. También asistieron directivos del Centro para la Promoción del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (ProCuba) y funcionarios de diversas agencias gubernamentales cubanas.

“Fue una sesión muy productiva, en la que mantuvimos un excelente diálogo entre las partes y nos beneficiamos de las nuevas perspectivas aportadas por los participantes”, afirmó el embajador.

