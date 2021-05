«No se trata realmente de propiedad intelectual. Puede cederla a un laboratorio que no sabrá cómo producirlo, el primer problema es administrar las dosis», aseveró el mandatario francés.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, instó este sábado a los «países anglosajones» a levantar las prohibiciones de exportación de vacunas contra el coronavirus, al tiempo que expresó sus reservas sobre la idea de eliminar la protección por patente de estos fármacos.

«¿Cuál es el problema actual? No se trata realmente de propiedad intelectual. Puede cederla a un laboratorio que no sabrá cómo producirlo, el primer problema es administrar las dosis«, aseveró Macron. «El segundo pilar para que circulen las vacunas es no bloquear los componentes y las vacunas. Hoy, los anglosajones están bloqueando muchos componentes y vacunas», dijo.

«En primer lugar, los anglosajones deben detener sus prohibiciones a las exportaciones«, señaló el presidente francés, agregando que en EE.UU. y en el Reino Unido «el 100 % de lo que se ha producido se ha utilizado en el mercado nacional».

El Gobierno de Joe Biden manifestó este miércoles su respaldo a la liberación temporal de las patentes de las vacunas contra el covid-19, ante las «circunstancias extraordinarias» que presenta la actual pandemia de coronavirus. La iniciativa fue apoyada por Rusia, mientras que algunas naciones europeas, entre ellas Alemania, se opusieron a la idea. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró que liberar las patentes de vacunas anticovid no permitirá aumentar la producción de dosis «a corto y medio plazo».

Tomado de Rusia Today