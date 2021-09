Sancti Spíritus, 28 sep (ACN) Los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) seguirán siendo trinchera de la Revolución, afirmó a la ACN Jorge Luis Quintana Dones, joven de 33 años de edad, quien aseguró además estar muy comprometido con esta organización de masas, que hoy arriba al aniversario 61 de su creación.

Quintana Dones apenas lleva dos meses como coordinador de los CDR en el municipio de Jatibonico, pero según Ana Virgen Estrada Portelles, quien dirigió la organización en ese territorio espirituano por más de tres años, dejó esta en buenas manos.

Él y los demás miembros de la dirección en Jatibonico son entusiastas y confío en que continuarán impulsando las tareas, aseveró la veterana dirigente que ahora ocupa otra responsabilidad en la Dirección Provincial de los CDR.

En cada cuadra un comité. En cada barrio Revolución. Es tiempo de unidad, solidaridad, participación. Es tiempo de transformación. Felicidades compatriotas en el #61AniversarioCDR pic.twitter.com/aQatNCxh6z — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) September 28, 2021

Al hablar el 28 de septiembre de 1966, en el acto por su sexto aniversario, el Comandante en Jefe Fidel Castro, expresó: “El pueblo, el Partido tienen en ustedes una gran confianza, porque desde que se creó esta organización, no hay una sola vez que no hayan respondido con entusiasmo, no hay una sola vez que no hayan dicho presente, no hay una sola vez que no hayan cumplido las tareas asignadas”.

Fiel a ese postulado, agregó Quintana Dones, muchos cederistas de nuestro municipio han dado el paso al frente para combatir a la COVID-19, por ello han estado apoyando en los centros de aislamiento, por ejemplo, o actuando como mensajeros en las zonas en cuarentena para llevarles alimentos y otros recursos a las personas que en esos lugares han estado aislados.

Dese hace seis años, los CDR en Jatibonico ostentan la condición de vanguardia nacional y eso se debe, aseveró el joven coordinador, al espíritu y voluntad que reina en las 98 zonas cederistas y 615 organizaciones de base para cumplir las misiones que se han asignado, entre ellas las donaciones de sangre, recogida de materia prima y, sobre todo, la vigilancia revolucionaria.

Otra de las tareas que desarrolla este movimiento de masas, el más grande del país, en el municipio espirituano, se relaciona con la Agricultura Urbana, Suburbana y Familiar, en la cual han estimulado la creación de parcelas de alimentos en patios de viviendas, bajo el lema de “Cultiva tu pedacito”.

En estos momentos, manifestó finalmente Quintana Dones, estamos enfrascados en fortalecer nuestra actividad en la base, y para ello estrecharemos más nuestros vínculos con los miembros de la organización en la comunidad, objetivo que intensificaremos a partir de este miércoles en que se iniciará el próximo Año Cederista.

El 28 de septiembre de 1960 surgieron los CDR; en la noche de ese día casi un millón de personas, congregadas frente al antiguo Palacio Presidencial (hoy Museo de la Revolución), escuchaba al entonces primer ministro Fidel Castro cuando se oyeron varias explosiones. Entonces, los allí reunidos respondieron con vivas a la Revolución, a su líder y entonaron las notas del Himno Nacional.

Vamos a establecer un sistema de vigilancia revolucionaria colectiva -expresó Fidel en esa ocasión-. Están jugando con el pueblo y no saben todavía quién es el pueblo; están jugando con el pueblo y no saben la tremenda fuerza revolucionaria que hay en el pueblo».

Por Israel Hernández Álvarez / Tomado de ACN

