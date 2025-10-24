El equipo de Villa Clara derrotó con autoridad a Las Tunas con pizarra de 10-4 y dio el primer golpe en el play off que se juega en el estadio «Julio Antonio Mella» .

La novena naranja decidió el choque en la apertura del tercer capítulo donde explotaron al abridor Yosmel Garcés con una rebelión de siete carreras. Aquí se combinaron 7 hits incluído jonrón de Yoasnier Pérez con dos en bases.

Los Leñadores habían comenzado arriba con una en el cierre del segundo por sencillos de Yordanys Alarcón y Henry Quintero y doblete de Oberto Coca. Después descontaron una en el tercero impulsada por elevado al derecho de Yordanys y las dos últimas por doble de Yudier Rondón que remolcó a Luis A. Pérez y a Coca.

La victoria en este encuentro para el abridor zurdo Darío Sarduy (1-0) que se mantuvo 5.0 episodios sobre la lomita con 4 hits permitidos , una limpia, 4 ponches y 5 boletos. Hubo punto por juego salvado para Alaín Sánchez (2) , con trabajo de 4.0 inning y otros tantos imparables y ponchados. Yosmel Garcés (11-1) sufrió su primer fracaso de la temporada con 7 hits y 6 limpias permitidas en 2.1 .

?os Leopardos pegaron 18 cañonazos con destaque para Eliecer Arrechavaleta (4-4/doble/triple/2CI), Mailon Alonso (5-3/2CI) y Yoasnier Pérez (5-1/HR/3CI).

Los tuneros conectaron 8 imparables con protagonismo para Yudier Rondón (4-2/doble/2CI) y Luis A.Pérez (2-2/2 dobles).

En esta jornada Mayabeque derrotó a Industriales 7-1 y Matanzas debutó con éxito de 10-1 sobre Sancti Spíritus. En Holguín va ganando Artemisa 3-1 en un tercio y reanudan este jueves 10.00 en juego que fue sellado.

