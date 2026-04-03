Peloteros de cinco provincias cambiarán sus uniformes tradicionales y se vestirán de Leñadores en la IV Liga Élite de Béisbol, prevista para inaugurarse el próximo día 2 de Mayo. En la apertura dele evento Las Tunas recibe a los Cachorros de Holguín, debutantes en este torneo.

El mánager Abeysi Pantoja y su colectivo de dirección eligieron a tres lanzadores; Yankiel Mauri (SSP), Enyer Fernández (GTM, Islay Sotolongo (CFG) y Rodolfo Soris (CMG), igualmente pidieron como refuerzo al receptor Fernando de la Paz (CVA) y al jardinero Mailon Tomás Alonso (VCL) y queda pendiente una plaza al no poder contar con Osmán Caruncho (VCL) que decidió no estar por decisión personal.

Los Leñadores inician en el Mella frente Holguín (2,3,4 y 5 de Mayo) y seguidamente reciben a Industriales en un siempre esperado duelo (7,8, 9 y 10). Después toman carretera para enfrentar por ese orden a Mayabeque (12,13,14,15), Matanzas (10 al 20) y Artemisa (27 al 30 de mayo).

El resto de los refuerzos solicitados quedaron de la siguiente manera: Cocodrilos de Matanzas: Yulieski Remón (GRA), Sammy Benítez (GRA), Yanielquis Duardo (SSP), Rafael Álvarez (CMG), Jenier Álvarez (PRI), José Carlos Quesada (VCL) y Naykel Cruz (MTZ). Cachorros de Holguín;

Leonel Moas Jr. (CMG), Luis Vicente Mateo (CFG), Richel López (CFG), Juan Danilo Pérez (GRA), Rubén Rodríguez (LTU), Leonardo Alarcón (GRA) y José Luis Braña (SSP).

Industriales : Yunier Batista (CVA), Fernando Betanzo (SSP), Taylon Sánchez (PRI), Alberto Emiliano Hechavarría (IJV), Félix Rodríguez (CFG), Jonathan Bridón (CVA) y Alexei Ricardo (GRA).

Huracanes de Mayabeque: Frederich Cepeda (SSP), Yordanis Samón (CMG), Yeison Martínez (SCU), Leodan Reyes (PRI), Frank Denis Blanco (PRI), Yohannis Hernández (SSP) y Yasiel Ajete (PRI).

Cazadores de Artemisa: Harold Vázquez (SCU), Raidel Sánchez (SCU), Juan Manuel Pérez (PRI), Alexei Ramírez (PRI), Erly Casanova (PRI), Yordanis García (IJV) y Dairon Casanova (VCL).

FOTO: Archivo

(Visitado 9 veces, 9 visitas hoy)

Marcar Favorito