Los tuneros llegaron a la llamada Perla del Sur con su etiqueta de líderes solitarios de la Serie 64 . En esta recta final la novena que comanda Abeysi Pantoja archiva 8 victorias en sus últimas 10 salidas al terreno, mientras los Elefantes han perdido 6 de 10.

Los campeones de Cuba juegan para 21-9 como visitantes , mientras los de casa rinden para 17-14 cuando usan su terreno.

En las cuatro temporadas precedentes los tuneros le han ganado 15 de 20 a los sureños; 4-1 en la Serie 63, (3-2/62) ,(3-2/61) y 5-0 en la 60.

En este momento los Leñadores van segundos en bateo colectivo (320) y además son terceros en jonrones (58), impulsadas (386), anotadas

(433),slugging(464) y OBP(406).

El pitcheo de Las Tunas se ubica cuarto (4.46) con 365 ponches y 252 bases por bolas en tanto la defensa es quinto (968), con 72 errores y 82 doble play. Sus receptores presentan 24-24 en bases robadas y sorprendidos en bases.

Cienfuegos por su parte es octavo en bateo (287) con 29 cuadrangulares; el pitcheo anda por el lugar 13 (5.79) y la defensa es cuarta(969) con 69 pifias y 55 DP. Sus enmascarados han enfriado a 28 corredores y le han llegado 26.

Esta semana además Holguín juega con los Piratas en La Isla, Camagüey en Pinar del Río, Santiago en Mayabeque, Artemisa en Villa Clara, Industriales en Ciego de Ávila, Sancti Spíritus en Guantánamo y Matanzas en Bayamo con Granma.

