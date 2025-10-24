Las autoridades de Gaza denunciaron que Israel ha incumplido de manera sistemática el acuerdo de alto al fuego firmado con el Movimiento de Resistencia Palestina Hamás, con 738 violaciones registradas desde su entrada en vigor hace 60 días y 377 civiles asesinados, en su mayoría mujeres, niños y ancianos, además de detenciones arbitrarias, ilegal anexión de territorios, destrucción deliberada de edificaciones y obstáculos a la entrada de ayuda humanitaria.

De acuerdo con la Oficina Gubernamental de Información, entre el 10 de octubre y el 8 de diciembre las fuerzas de ocupación llevaron a cabo 205 ataques con disparos directos contra civiles, ingresaron con vehículos militares en áreas habitadas en 37 ocasiones, realizaron 358 bombardeos contra viviendas y perpetraron 138 agresiones adicionales que destruyeron edificios e instalaciones de carácter civil.

Estos ataques causaron la muerte de 377 civiles, dejaron 980 heridos y se llevaron a cabo 43 detenciones ilegales. La Oficina también señaló que, durante los 60 días analizados, solo 13.511 camiones de ayuda humanitaria lograron entrar a la Franja, de los 36.000 previstos, lo que representa un cumplimiento de apenas el 38 % de lo acordado.

El alto al fuego establece que las fuerzas israelíes deben replegarse hasta la llamada línea amarilla, límite cuya aproximación está prohibida para la población gazatí, la cual debía “garantizar una reducción de hostilidades”. Esta línea es difusa y poco conocida por la población. Quienes la cruzan buscando refugio o alimentos, con frecuencia son asesinados mediante francotiradores, ataques con drones o disparos de artillería

Sin embargo, según los reportes locales, las tropas israelíes continúan sus operaciones dentro de ese perímetro mediante incursiones terrestres, detonación de edificios y ataques con artillería y drones, especialmente en la ciudad de Jan Yunis.

Los equipos médicos informaron que, en las últimas 24 horas, los hospitales recibieron un fallecido y seis heridos, como consecuencia de las acciones genocidas de Israel, aunque advierten que “aún hay víctimas bajo los escombros y en las carreteras”, zonas donde los equipos de ambulancias y defensa civil no han podido ingresar.

Desde el inicio de la ofensiva, miles de civiles —incluidos niños, mujeres y ancianos— han perdido la vida en ataques que constituyen violaciones graves del derecho internacional, como castigo colectivo, desplazamiento forzado y destrucción deliberada de infraestructura esencial.

El Ministerio de Salud de Gaza elevó el balance total desde el 7 de octubre de 2023 a 70.366 personas fallecidas y 171.064 heridas, una clara evidencia de los crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos por Tel Aviv.

Tomado de Cuba Sí