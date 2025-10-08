Otra buena apertura del pitcher derecho Yosmel Garcés y cierre eficaz de Alberto Pablo Civil fueron factores claves en la ajustada victoria de Las Tunas sobre Villa Clara con pizarra de 2-1.

De esta forma los Leñadores arrancan arriba en este duelo con los naranjas que tiene como escenario al estadio :Augusto César Sandino».

Yosmel (4-0) se mantuvo 7.0 capítulos completos sobre la lomita donde se enfrentó a 26 bateadores rivales, permitió sólo 4 hits, no permitió carreras y regaló una base por bolas. En el octavo el mánager Abeisy Pantoja trajo a Rodolfo Diaz que apenas pudo sacar dos out y fue castigado con 4 imparables y la única anotación de la novena local.

Los tuneros fabricaron sus dos carreras en la parte alta del séptimo acto

.Aquí se combinaron sencillos de Yosvani Alarcón, Yassel Izaguirre. Henry Quintero y Yuliesky Ramón, éstos dos últimos remolcando las necesarias para garantizar el éxito. El serpentinero Osday Rodríguez (0-2) cargó con el revés después de cubrir la ruta completa con 5 hits, 3 boletos y 2 limpias.

Por los Leñadores hubo doble del torpedero Luis A. Pérez y carreras impulsadas para Henry Quintero y Yuniesky Remón.

En otros resultados De este martes los Piratas de la Isla vencieron a Matanzas 7-1, Mayabeque a Holguín 6-4, Industriales a Guantánamo 7-1 y Pinar del Río 3-1.

FOTO: Gretel Yanet

(Visitado 10 veces, 1 visitas hoy)

Marcar Favorito