Los Leñadores tuvieron que venir de abajo para vencer la férrea resistencia de Holguín y ganar con pizarra de 7-5 y de esta forma avanzar a la discusión del título en la Liga Élite de Béisbol 2026.

El sexto juego del play off desarrollado en el Mella comenzó cuando los Cachorros marcaron una en el primer episodio y otras dos en el segundo para tomar el mando 3-0 y explotar al abridor zurdo Enyer Fernández. Los tuneros descontaron una en el cierre del primer tercio por cañonazo de Osman Caruncho, forse out en segunda sobre rolata de Jean Lucas Baldoquín y doblete remolcador de Luis A. Pérez. En la parte baja del cuarto descontaron otra por biangulates consecutivos de Yosvani Alarcón y Henry Quintero, antes que Holguín ampliara la distancia 5-2 apoyados en sencillo de Michel Gorgüet y jonrón del antesalista Euclides Pérez.

Inmediatamente llegó la reacción tunera con una rebelión de cinco carreras que incluyó sencillos de Quintero, Rondón, Caruncho y Yosvani, más dobles de Luis A. Pérez y José Noroña.

Del resto se encargó el relevo largo de Rodolfo Diaz(4-0) que sumó 4.0 inning donde permitió par de imparables, igual cantidad de limpias y cinco ponches. El revés para Juan Danilo Pérez (3-2).

Noroña (5-2/ambos dobles/1CI), Luis A. Pérez (4-2/ dos dobles/2CI) y Osman Caruncho (3-2/2CI) fueron los más destacados al bate por los locales, mientras Euclide

Pérez (4-2/HR/2CI/2CA) y Michel Gorgüet(4-2/HR/CI/2CA) sacaban la cara por los Cachorros.

En la otra semifinal Mayabeque se impuso a Industriales 13-3 para obtener su primera victoria después de tres fracasos consecutivos. El cuarto juego será este lunes en San José de Las Lajas.

Fotos: Gretel Yanet

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