El intermedista Yudier Rondón encabezó una emboscada de 14 metrallazos y los Leñadores pusieron de rodillas a los Cocodrilos de Matanzas con un nokaut de 12-2 en ocho entradas, para alcanzar su tercera sonrisa consecutiva ante la novena visitante.

Rondón bateó de 4-3 con jonrón, doblete y cinco carreras impulsadas. Lo escoltaron Yordanys Alarcón (4-3/2CA), Deismel Hurtado (4-2/dos dobles/2CI) y Yosvani Alarcón (5-2/1CI).

Los tuneros pusieron a funcionar el marcador desde el primer acto por boleto a Luis A. Pérez que llegó a segunda por wild y anotó por sencillo de Yosvani. En la segunda entrada agregaron otras dos cuando Henry Quintero recibió pelotazo y Yudier Rondón botó la pelota por el muro del jardín izquierdo. El propio Rondón impulsó tres más en la parte baja del quinto, con un doblete con las almohadillas congestionadas. En el séptimo agregaron dos y en el octavo decretaron el fuera de combate con una rebelión de tres rayas que incluyó doblete del receptor Deismel Hurtado.

El relevista Rodolfo Díaz (6-1) firmó la victoria con 3.1 sobre la colina, se enfrentó a 11 rivales, le pegaron un solo hits y ponchó a tres. El abridor fue Alejandro Meneses (4.2/19VB/6H/2CL/2K/3BB). La derrota a la hoja de Brian Reyes (0-1), maltratado con 6 imparables y cuatro limpias en 3.1 de actuación.



FOTOS: Archivo 26

INFOGRAFÍA: Yoel Rosales

(Visitado 170 veces, 9 visitas hoy)

Marcar Favorito