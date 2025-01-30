La novena tunera toma carretera por primera vez en esta Serie 64 y desde hoy su reto a cinco duelos tiene como rival a los Alazanes de Granma en el estadio «Mártires de Barbados» de Bayamo. Después de arrancar en casa con victoria de 3-2 sobre Pinar del Río y barrer a los Piratas de La Isla, la escuadra que comanda Abeyci Pantoja tiene en terreno antagonista a otros de los equipos emblemáticos de la pelota cubana.

Los tuneros van terceros en promedio colectivo de bateo con average de 345, superados únicamente por Camagüey (377) y Santiago (366). Acumulan 197 hits entre ellos 21 dobletes, un triple y 10 cuadrangulares. En el pitcheo se ubican en la séptima casilla con 3.95 en un departamento que lideran Artemisa )1.67), Sancti Spíritus (3.03) e Industriales (3.48). Por su parte a la defensa los Leñadores son quintos con 977 , 9 errores en 373 lances y 10 jugadas de dobleplay.

Los Alazanes mientras tantos van octavos a la ofensiva (291), sextos en defensa (975/10 errores/16 dobleplay) y van novenos en pitcheo (5.56).

Después de los 10 primeros juegos del campeonato varios tuneros se acomodan entre los primeros bateadores. Yordanys Alarcón es cuarto con promedio de 536, Maikel Molina (5to/458), Roberto Baldoquín (6to/457), Yassel Izaguirre (11no/444) y Yosvani Alarcón (12mo/432). Henry Quintero es tercero en carreras impulsadas (16) a cuatro del santiaguero Yoelkis Guibert (20). Y desde la lomita Leandro Cañada es quinto en efectividad (0.00), Rodolfo Díaz (11no/2.00) y Alejandro Meneses (12mo/2.00).

Además de la subserie entre Las Tunas-Granma en Bayamo, esta semana Matanzas juega en Mayabeque, Artemisa en Pinar del Río,, Industriales en la Isla, Sancti Spíritus en Cienfuegos , Camagüey en Ciego de Avila, Santiago en Guantánamo y Holguín en Santa Clara donde estará la TV nacional.

Los Leñadores regresan al Mella el 23 venidero para enfrentar a los Tigres de Ciego de Avila.

FOTOS: Gretel Yanet

Infografía: Yoel Rosales Wert

