Los Leñadores agarraron mansitos a los representantes de Matanzas y abrieron con nocaut en siete capítulos con marcador de 15-3 en el estadio » Julio A. Mella».

La novena que comanda Abeysi Pantoja fabricó tres carreras en el mismo primer episodio para explotar al zurdo Yamichel Pérez y luego remataron con dos rebeliones de cinco rayas cada una en el segundo y quinto inning.

Los Leñadores pegaron 13 cañonazos con destaque para Henry Quintero (3-2/2HR/2CI/2CA) , Yordanys Alarcón (4-2/HR/doble/3CI/2CA), Luis A. Pérez (3-3/2CI/3CA), Yassel Izaguirre (4-2/doble/1CI/1CA) y Maikel Molina (3-2/3CA).

Por Matanzas Esteban Terry (4-2/HR/1CI) y Eduardo Blanco (3-2).

La victoria en este choque para el abridor Anier Pérez (2-2) que caminó 5.0 inning donde permitió 4 hits, 2 carreras limpias,con 3 ponches y 4 boletos. También trabajaron Dorbys Leyva(1.0/1K) y Eloy Borrego (1.0/1HR/1CL/1K). El fracaso a la hoja de Yamichel Pérez (2-1) que no pasó del segundo episodio con 5 imparables admitidos, seis carreras, de ellas 3 limpias y 2 bases por bolas.

En otros resultados de este martes Industriales le ganó a Camagüey 3-1 y los Piratas de la Isla 4-1 a Ciego de Ávila.

FOTOS: Gretel Yanet

(Visitado 1 veces, 1 visitas hoy)

Marcar Favorito