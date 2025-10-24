La aprobación a la gestión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sufre una caída tan grave y rápida como ningún otro líder del país norteamericano ha experimentado en la historia reciente, informó este domingo The Economist citando los resultados una encuesta realizada por YouGov.

Según los datos, el nivel neto de aprobación del republicano, que incluye a los que aprueban el trabajo de Trump menos los que no, es de -18 %, lo que supone tres puntos porcentuales menos que en cualquier momento de su primer mandato entre 2017 y 2021.

En total, solo un 39 % de los estadounidenses encuestados aprueba el Gobierno de Trump, frente a un 58 % que lo desaprueba. Además, el análisis muestra que todos los estados, excepto Idaho, se han vuelto en contra de Trump.

«Ninguno de los últimos presientes de Estados Unidos ha caído tanto y tan rápido como Donald Trump […] las cifras son malas incluso en los temas centrales de su plataforma política» se lee en la publicación, añadiendo que la aprobación neta de su gestión en el tema de la migración es de -7 y sobre la inflación y los precios de -33.

Estos resultados surgen en el contexto del cierre del Gobierno más largo de la historia del país norteamericano, que alteró la vida de millones de personas con recortes en programas federales y servicios públicos.

Tomado de Cuba Sí