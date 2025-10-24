Brigadas de la Empresa de Construcción y Montaje de Las Tunas iniciaron hoy la restauración del puente El Uvero, en la carretera homónima de esta provincia oriental, tras las afectaciones provocadas por deslizamientos de piedras y tierra, precisó el Ministerio de la Construcción (Micons) en su perfil en la red social Facebook.

Las evaluaciones iniciales confirmaron la complejidad de la obra en toda el área dañada, que será objeto de trabajos de ingeniería como parte de la fase de recuperación en el territorio.

Los especialistas ejecutaron labores de desbroce con maquinaria pesada para abrir nuevos accesos y realizar barrenado en la montaña, informó el Micons.

Se prevé la colocación de explosivos controlados para fracturar la roca y facilitar el movimiento de grandes volúmenes de tierra, además de futuras fundiciones y otras obras de fábrica.

La intervención forma parte de las acciones de recuperación de la infraestructura vial en Santiago de Cuba, con el propósito de garantizar la seguridad del tránsito y restablecer la comunicación terrestre en la zona.

Tomado de Cuba Sí