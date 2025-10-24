Implicados en una presunta cadena delictiva asociada a la tenencia y el tráfico de drogas ilícitas resultaron juzgados en la Sala Primera de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de Matanzas, por delitos que afectan la salud pública.

Se expuso durante la sesión que dos acusadas se dedicaban a la adquisición de drogas, principalmente los cannabinoides sintéticos o de diseño, conocidos en el argot popular como Químico; obtenían las sustancias de manos de un residente en el capitalino municipio de San Miguel del Padrón para la posterior venta a precios superiores en esta ciudad, mayormente en las localidades de Pueblo Nuevo o Peñas Altas.

Para el traslado del enervante utilizaban las llamadas mulas (personas encargadas de la transportación), que también proponían su expendio a sujetos interesados en la provincia de Matanzas.

Mirielis Morales Rondón, jueza profesional de la sala primera de lo Penal del Tribunal Provincial de Matanza, enfatizó que se trata de un caso por delitos asociados a las drogas que afectan la salud, lo que se prevé en el Código Penal vigente, desde el artículo 235 hasta el 238.

Este delito es priorizado por la política de tolerancia cero a las drogas en Cuba, por las consecuencias nefastas que trae para la salud —argumentó la jueza—, hoy en día las personas que más se afectan son jóvenes, y también son jóvenes los principales comisores que tenemos en la actualidad.

El juicio oral transcurrió con respeto a los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República de Cuba, y la sentencia será notificada el próximo 30 de diciembre.

En este caso, las sanciones solicitadas por el fiscal oscilan entre ocho y 16 años de privación de libertad, según la lesividad de la conducta de sus comisores.

Una vez notificada la sentencia, los acusados y el fiscal, si se encontraran inconformes con la decisión judicial, podrán interponer el correspondiente recurso de casación, para que el Tribunal Supremo Popular conozca del asunto.

Tomado de Cuba Sí