Luego de cinco años de haberse celebrado su última edición, luego de una pandemia que cambió el mundo y las sociedades, y trazó para la psicología— como ciencia y herramienta de ayuda humana imprescindible— enormes e impostergables retos, vuelve La Habana a acoger profesionales de esta área del conocimiento y otras afines, en la IX Convención Intercontinental de Psicología, HOMINIS 2023.

La cita es organizada en formato híbrido (presencial y virtual) por la Sociedad Cubana de Psicología (SCP) y tiene lugar desde este 24 de abril y hasta el próximo día 28 en el Hotel Habana Libre de la capital.

“En medio de un escenario global retador y lleno de incertidumbre, HOMINIS es un espacio de intercambio científico- profesional, cultural y humano. Una oportunidad para aprender y disfrutar aprendiendo; dialogar desde nuestras diferencias y acercarnos en lo común; para intercambiar buenas prácticas, pero también desafíos; para hablar de lo hecho y también realizar acuerdos y proyectar trabajo conjunto futuro”, señaló en la convocatoria el comité organizador.

Alrededor de 1400 participantes de más de 23 países, incluidos estudiantes, debatirán desde múltiples miradas bajo la premisa de que el bienestar humano se construye desde la articulación con otras disciplinas; sobre las fortalezas, deudas y el bregar de la psicología cubana.

“Una psicología que se define a sí, no por un marco geográfico, sino por su vocación de ayuda y servicio, sensibilidad humana y ejercicio científico y profesional para todas y todos”, destacó en la jornada inaugural el doctor Jorge Enrique Torralbas Oslé, presidente del comité organizador y de la SCP.

Para Torralbas, “ningún evento de esta naturaleza logrará captar la totalidad de la complejidad del ejercicio psicológico profesional. Hay muchas buenas y comprometidas experiencias que no llegan a los grandes eventos. Debemos tener la humildad de saber que en estos salones no estará la única psicología que se hace. Tenemos la responsabilidad de no olvidarnos”, dijo al reconocer los innumerables aportes que desde las comunidades y diferentes escenarios realizan los profesionales de esta rama.

Agregó que HOMINIS 2023 no es un evento complaciente en temas ni en las investigaciones que presenta. “Va directamente a cuestiones agudas y difíciles del ejercicio profesional y científico de la psicología y de nuestra sociedad”, basado en tres pilares esenciales: el compromiso con la independencia nacional, el propósito de la utilidad y un marcado carácter integrador.

“La psicología cubana siempre ha tenido la vocación de estar en la primera fila diciendo, haciendo, escribiendo pero principalmente y siempre haciendo. Lo vivido en los últimos años es la evidencia. La pandemia de covid-19 llegó a movilizar nuestra innovación. Ante el dolor de la muerte día a día, tocando la familia, tocando las casas, los barrios, los profesionales de la psicología acompañaron al pueblo cubano en navegar la incertidumbre. Donde estuvo una o un profesional de la psicología estuvo la acción de constituir y cuidar, de acompañar. No solo ante la pandemia, sino ante los dolorosos accidentes y desastres más recientes. Lo hecho está en la memoria colectiva de miles de familias y de una nación”, sostuvo el presidente del comité organizador.

