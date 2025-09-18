Israel ha intensificado sus ataques contra la Franja de Gaza asesinando a 85 personas en las últimas 24 horas, según fuentes médicas palestinas.

Señalaron que alrededor de 53 civiles palestinos murieron en el norte del territorio palestino devastada por los bombardeos israelíes, otros 28 en la zona central de la Franja y otros cuatro en el sur.

Además agregaron que los cuerpos de 38 civiles muertos fueron ingresados ??en el Hospital Al-Ahli, otros 15 en el Hospital Al-Shifa, 19 en el Hospital Shuhada Al-Aqsa, nueve en el Hospital Al-Awda y los cuerpos de otros cuatro en el Hospital Nasser.

Israel puso fin unilateralmente al acuerdo de alto el fuego en Gaza y reanudó su agresión sobre el territorio palestino el 18 de marzo, llevando a cabo una ola de ataques aéreos en toda la Franja de Gaza y matando al menos a 13.280 personas y dejando a otras 56.675 heridas.

Israel ha llevado adelante una operación militar en la Franja de Gaza desde octubre de 2023, matando a 66.148 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, e hiriendo a otros 168.716.

Además, al menos 10.000 personas se encuentran desaparecidas y se presume que están muertas bajo los escombros de sus casas destruidas por los bombardeos israelíes en toda la Franja.

La agresión israelí también ha provocado el desplazamiento forzoso de casi 2 millones de personas de toda la Franja de Gaza, y la gran mayoría de ellos se han visto obligados a trasladarse a la ciudad de Rafah, cerca de la frontera con Egipto, en lo que se ha convertido en el mayor éxodo de Palestina desde la Nakba de 1948.

Tomado de Cuba Sí