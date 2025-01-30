El primer ministro de la India, Narendra Modi, y el presidente ruso, Vladímir Putin, expresaron su satisfacción por el aumento constante de los lazos bilaterales en los sectores económico, financiero y energético. La reunión entre Modi y Putin tuvo lugar en el ámbito de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en la ciudad china de Tianjin???.

‘Los líderes abordaron la cooperación bilateral en los sectores económico, financiero y energético, y expresaron su satisfacción por el crecimiento constante de los lazos bilaterales en esas áreas’, destaca el comunicado del Ministerio de Exteriores de la India. Modi y Putin también ‘reafirmaron su disposición a fortalecer aún más la asociación estratégica especial y privilegiada entre los dos países’.

Durante la reunión, los líderes también examinaron temas regionales y globales, incluidos los últimos acontecimientos relacionados con el conflicto en Ucrania. Asimismo, Modi reiteró su apoyo a las recientes iniciativas adoptadas para resolver el conflicto en Ucrania y destacó la necesidad de poner fin rápidamente al conflicto y buscar una solución pacífica duradera.

Tomado de Cuba Si