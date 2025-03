El redactor jefe de la revista The Atlantic fue agregado accidentalmente a un chat cerrado centrado en una futura operación contra los hutíes de Yemen y reveló en una publicación del medio de qué hablaban 18 funcionarios clave del país norteamericano presentes en la conversación.

Según Jeffrey Goldberg, el 11 de marzo recibió una solicitud de conexión en Signal de un usuario identificado como Michael Waltz, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, y la aceptó «con la esperanza de que fuera el verdadero asesor de Seguridad Nacional y que quisiera hablar sobre Ucrania, Irán o algún otro asunto importante».

El 13 de marzo, dos días antes de que las autoridades estadounidenses anunciaran el inicio de las operaciones militares contra los hutíes, lo agregaron al chat que se llamaba «Grupo pequeño de PC hutíes», en el que estaban presentes, además de Waltz; el vicepresidente de EE.UU., James D. Vance; el secretario de Defensa, Pete Hegseth; el secretario de Estado, Marco Rubio; entre otras 18 personas.

Así, Michael Waltz envió un mensaje de texto, en el que precisó que todos los integrantes deberían recibir «un informe de conclusiones con las tareas, según las directrices del presidente», continuando que han elaborado «listas de notificación sugeridas para los aliados y socios regionales».

A esto, Vance opinó que están cometiendo «un error». «El 3 % del comercio estadounidense pasa por el canal de Suez. El 40 % del comercio europeo también. Existe un riesgo real de que el público no entienda esto ni por qué es necesario. La razón más poderosa para hacerlo es, como dijo el presidente, enviar un mensaje», escribió el vicepresidente.

A su vez, Hegseth le aseguró que comenzar las operaciones en la región es una medida necesaria y no cambiaría nada «esperar unas semanas o un mes».

Como respuesta, Vance dijo al secretario de Defensa lo siguiente: «Si crees que deberíamos hacerlo, vamos. Odio tener que rescatar a Europa otra vez», refiriéndose a que el Gobierno estadounidense ha argumentado que sus aliados europeos sacan provecho económico de la protección de las rutas marítimas internacionales por parte de Washington.

Más tarde, compartió varios detalles operativos de los próximos ataques contra Yemen, incluyendo información sobre objetivos, armas que EE.UU. desplegaría para llevarlos a cabo, así como la secuencia de ataques.

Ya después de que EE.UU. lanzara una ofensiva contra el país árabe, empezaron a aparecer los mensajes como «un buen comienzo», «increíble», «buen trabajo, Pete y tu equipo», etc.

Ya este lunes, Donald Trump, respondiendo a la pregunta de un periodista sobre si sabe algo de esta filtración, declaró que no está familiarizado con el asunto. «No sé nada al respecto. No soy un gran fan de The Atlantic. Para mí, es una revista que va a desaparecer. […] Pero no sé nada de ella. Es la primera vez que me habla de esto», afirmó.

A su vez, Hegseth declaró que nadie enviaba mensajes de texto con planes de lanzar una operación contra los hutíes de Yemen. «Usted está hablando de un supuesto periodista engañoso y muy desacreditado que ha hecho de la divulgación de bulos su profesión», respondió a una pregunta acerca del caso.

Asimismo, descartó que en el supuesto chat se compartieran detalles operativos de los ataques contra Yemen, incluyendo información sobre objetivos, armas que EE.UU. desplegaría para llevarlos a cabo, así como la secuencia de ataques. «Nadie envió ningún plan de guerra, y esto es todo lo que puedo decir al respecto», sentenció Hegseth.

No obstante, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de EE.UU., Brian Hughes, confirmó la veracidad del chat, agregando que ahora se está revisando cómo se añadió accidentalmente un número al grupo. «El hilo es una demostración de la profunda y reflexiva coordinación política entre altos funcionarios.

El éxito en curso de la operación contra los hutíes demuestra que no había amenazas a las tropas o la seguridad nacional», aseveró.

El 15 de marzo, Trump informó que había ordenado a sus Fuerzas Armadas que lanzaran una operación militar «decisiva y poderosa» contra los hutíes de Yemen como respuesta a «una implacable campaña de piratería, violación y terrorismo contra barcos, aviones y drones estadounidenses y de otros países» en las vías marítimas de la región.

Desde entonces, Washington ha vuelto a bombardear el país árabe en varias ocasiones.

