Los inversores del Silicon Valley Bank (SVB), así como figuras destacadas del sector financiero, instan al Gobierno estadounidense a presionar a otros bancos para que asuman los activos y obligaciones del entidad financiera que protagonizó este viernes la mayor quiebra bancaria en EE.UU. desde la crisis financiera mundial del 2008.

Aunque la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés) pagará hasta 250.000 dólares a cada depositante afectado, la gran mayoría de los clientes del banco eran empresas con cantidades mayores en depósito. Así, hay muchos que temen no poder pagar los salarios a sus empleados este mes, lo que a su vez podría provocar una oleada de quiebras y despidos en el sector tecnológico. Además, los problemas causados por la quiebra del SVB podrían reducir la confianza en el sector bancario.

«El Gobierno tiene 48 horas para corregir un error que pronto será irreversible. Al permitir la quiebra del SVB sin proteger a todos los depositantes, el mundo se ha dado cuenta de lo que es un depósito no asegurado: una reclamación ilíquida no garantizada sobre un banco en quiebra», escribió este sábado el multimillonario inversor y director ejecutivo de Pershing Square Capital Management, Bill Ackman, en su cuenta de Twitter

Subrayó que, si bancos como JPMorgan o Bank of America no adquieren el SVB antes de la apertura de mañana, o si las autoridades no consiguen proteger los depósitos del banco, se producirá «la retirada de sustancialmente todos los depósitos no asegurados de todos, menos los bancos de importancia sistémica». Según datos de reguladores, en diciembre, más del 95% de los depósitos de la entidad financiera no estaban asegurados, ya que con menos de 250.000 millones de dólares en depósitos, entidades como el SVB, no tienen que someterse periódicamente a pruebas de resistencia (o test de estrés) ni a otras medidas de válvula de seguridad.

Por su parte, el empresario e inversor David Sacks, se mostró de acuerdo con Ackman, declarando que la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) tiene que anunciar que todos los depósitos están seguros y acabar así con la crisis. «El SVB era uno de los 20 mejores bancos asegurados por la FDIC. ¿Creo que los reguladores deben proteger los depósitos de un banco que ellos bendijeron? Sí, lo creo. ¿Deben los reguladores prevenir el riesgo sistémico? Sí, deben. No hay contradicción aquí, a menos que crean en la protección de Ucrania, pero no en la de la economía estadounidense», tuiteó.

«¿Dónde está [el presidente de la Fed, Jerome] Powell? ¿Dónde está [la secretaria del Tesoro, Janet] Yellen? Detengan esta crisis ahora. Anuncien que todos los depositantes estarán a salvo. Coloquen el SVB en uno de los 4 mejores bancos. Háganlo antes de la apertura del lunes o habrá contagio y la crisis se extenderá», dijo. «Yellen estuvo en Kiev la semana pasada para asegurar a Ucrania que la ayuda financiera estadounidense continuaría. Pero no puede asegurar a más de 10.000 pequeñas empresas que sus depósitos están a salvo. Dice que está ‘supervisando’ la situación», señaló.

Eric Vishria, socio de la firma bancaria Benchmark, también destacó que, si no se compensa a los depositantes del SVB, las empresas empezarán a utilizar «exclusivamente dos o más de los cuatro grandes bancos», lo que provocará la destrucción de los bancos más pequeños y empeorará la situación.

El Gobierno no debe utilizar el dinero de los contribuyentes para rescatar al SVB

Al mismo tiempo, hay opiniones contrarias, según las cuales el dinero de los contribuyentes no debería utilizarse para salvar inversiones. «Si se intenta utilizar el dinero de los contribuyentes para rescatar al Silicon Valley Bank, el pueblo estadounidense puede contar con que estaré allí liderando la lucha contra ello», escribió Matt Gaetz, congresista republicano de Florida.

«El SVB Financial Group utilizó normas de préstamo poco estrictas para atraer a empresas tecnológicas no rentables y, a continuación, tomó sus depósitos y apostó por MBS [garantía respaldada por hipotecas]. ¿Quieren que esto se repita en el próximo ciclo? Es necesario un poco de dolor a corto plazo. Todo el mundo conocía la regla de los 250.000 [millones de dólares] y la ignoró para poder obtener préstamos preferenciales con los que financiar sus ‘moonshots’ [proyectos extremadamente ambiciosos e innovadores] no rentables. Las burbujas estallan y los jugadores se arruinan. Así es el capitalismo», afirmó Brent Donnelly, presidente de la consultoría financiera Spectra Markets.

«No, el Gobierno no debería rescatar o ‘respaldar’ al SVB. Considere, por un segundo, que el SVB tuvo el comportamiento que tuvo en parte debido a rescates y respaldos anteriores», dijo Erik Voorhees, fundador de la plataforma de intercambio de criptomonedas ShapeShift.

EE.UU. descarta rescate financiero del SVB

Por su parte, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, ha descartado este domingo el rescate financiero del SVB.

En una entrevista con CBS News, Yellen enfatizó que la actual situación es muy distinta a la crisis financiera mundial. Subrayó que, tras la difícil situación en 2008, las autoridades han establecido nuevos y mejores controles de supervisión de capital y liquidez que han demostrado su eficacia.

Según la funcionaria, aunque en aquella ocasión el Gobierno de EE.UU. tuvo que salvar a muchos bancos, ahora no está considerando una medida similar. «Y las reformas que se han puesto en marcha significan que no vamos a volver a hacerlo. Pero nos preocupan los depositantes y estamos centrados en tratar de satisfacer sus necesidades», declaró.

El decimosexto banco más grande del país, el miércoles era una institución bien capitalizada, pero en 48 horas colapsó, después que los depositantes, en su mayoría vinculados con el sector de la tecnología y empresas respaldadas por capital de riesgo, retiraran su dinero esta semana, a medida que se extendía la preocupación por la crisis que atravesaba la entidad bancaria.

Frente a esa situación, los reguladores bancarios tomaron posesión del banco y designaron como síndico a la FDIC, que a su vez se apresuró a cerrar el banco.

