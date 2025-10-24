La Confederación General del Trabajo (CGT), uno de los principales sindicatos de Francia, anunció hoy el envío de ayuda de primera necesidad al oriente de Cuba para las personas afectadas por el huracán Melissa, precisó Prensa Latina.

En la sede diplomática de la isla en París, Laurent Brun, miembro del Buró Confederal de la CGT, ofreció detalles de la campaña solidaria activada por el sindicato, que recaudó 130 mil euros destinados a la compra de alimentos y medicamentos para los damnificados.

Según la organización, el aporte fue posible gracias a la contribución de una veintena de estructuras sindicales, incluidas federaciones y comités regionales.

Brun adelantó que la ayuda llegará por vía aérea a los aeropuertos de Holguín y Santiago de Cuba, con el objetivo de atender de manera inmediata a las comunidades golpeadas por el meteoro.

Otto Vaillant, embajador de Cuba en Francia, agradeció el respaldo y recordó que la CGT ha enviado anteriormente contenedores con recursos diversos, como parte de su tradicional apoyo a la nación caribeña.

El dirigente sindical subrayó el compromiso de la Confederación, que agrupa a más de 600 mil afiliados, con la asistencia a las personas afectadas por Melissa, fenómeno que destruyó viviendas, infraestructura económica y cultivos en el oriente cubano.

Además de la CGT, el Partido Comunista Francés y asociaciones como Cuba Coopération France, France Cuba, Cuba Linda y Cuba Si France participan en una iniciativa de apoyo político y económico destinada a paliar las consecuencias del bloqueo impuesto por Estados Unidos desde hace más de seis décadas.

Este esfuerzo priorizará en los próximos días y semanas la ayuda a las víctimas del huracán, con envíos de recursos básicos y acompañamiento solidario.

Tomado de Cuba Sí