El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, encabezó la reunión de chequeo de las acciones que se realizan en La Habana, para atender problemáticas que afectan a la población de la capital.

Participaron el primer ministro Manuel Marrero Cruz, el secretario de Organización del Comité Central Roberto Morales Ojeda, el vicepresidente de la República Salvador Valdés Mesa, todos miembros del Buró Político, así como otros dirigentes del Partido, el Estado y el Gobierno, junto a las máximas autoridades de la capital.

Tomado de Cuba Sí