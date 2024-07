Al intervenir en el parlamento, el miembro del Buró Político y primer ministro, Manuel Marrero Cruz, destacó la presentación de las distorsiones que impactan en la gestión del Gobierno y en la calidad de vida de la población, así como las proyecciones a implementar con el fin de corregirlas y reimpulsar la economía.

En un escenario de economía de guerra –dijo– se explicó las causas externas e internas que inciden en este comportamiento y que se mantienen como variables de influencia en el empeño de estabilizar, preservar y avanzar en la construcción del socialismo.

Dentro de las causas internas destacó inciden las insuficiencias que persisten y se seguirán enfrentando; mientras que la causa externa «es y seguirá siendo el bloqueo recrudecido, expresado en una guerra económica impuesta por el gobierno de los Estados Unidos».

Remarcó que esta política se mantuvo inalterable en el primer semestre del año con acciones en todas las esferas, fundamentalmente en el sector de las finanzas, el comercio y, en general, en la extraterritorialidad de las medidas dirigidas empresas, mercados, suministro de los principales socios comerciales, quienes muestran interés en invertir en Cuba.

El Jefe de Gobierno aseguró que se persigue el objetivo de mantener el funcionamiento en las actividades económicas y sociales indispensables para el país, procurar el autoabastecimiento, garantizar la producción de alimentos, y controlar la economía nacional desde el Gobierno.

Refirió que persiste una elevada inflación, incremento de los precios y disminución de los ingresos externos del país.

En ese escenario, añadió, el Gobierno junto al Partido trabaja en la implementación de las proyecciones para corregir distorsiones e impulsar la economía, consecuente con lo informado en diciembre de 2023 y convirtiéndose en el hilo conductor de toda la actividad.

Para ello, se implementó un sistema de trabajo para el seguimiento de estas proyecciones mediante chequeos semanales, análisis con el Presidente de la República, propuestas al Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros y análisis en Grupo de Trabajo del Partido para el aseguramiento político y comunicacional.

«La implementación de estas proyecciones es una tarea que corresponde a todos», precisó.

PLAN DE ACCIONES PARA IMPLEMENTAR LAS PROYECCIONES

– Programa de estabilización macroeconómica

– Incrementar los ingresos externos

– Incrementar la producción nacional

– Desarrollo empresarial y formas de gestión no estatal

Marrero Cruz precisó que dentro de las proyecciones aprobadas y pospuesta su implementación hasta tanto las condiciones lo permitan son las nuevas tarifas para el abasto de agua no metrada, de los servicios de transportación de pasajeros y para el gas licuado; además de la actualización de los precios mayoristas de los combustibles.

Sin embargo, el cronograma para la implementación de las proyecciones no en todos los casos avanzó en los plazos previstos debido a múltiples factores objetivos y subjetivos.

«Se mantiene el principio de no implementar nada, hasta tanto las condiciones estén creadas; la necesaria creación de condiciones en organismos globales como el Ministerio de Economía y Planificación, el Ministerio de Finanzas y Precios y el Banco Central de Cuba; evitar, por todos los medios posibles, que las medidas agraven los niveles de vida de la población y la descapitalización de las empresas», agregó.

El Primer Ministro remarcó que se ha trabajado por igual en el avance de los ocho objetivos, pero se ha priorizado la aprobación de las propuestas que tributen a la estabilización macroeconómica del país que permitirá garantizar un entorno favorable para el crecimiento económico, el desarrollo y el proceso de construcción socialista.

– Se eliminó la exención de pago de impuestos por 6 meses, a los TCP que se reconvirtieron en MIPYMES o CNA y de hasta un año, a los actores no estatales de nueva creación.

– Se aplicó el 10% sobre las ventas de las personas naturales y jurídicas que comercializan productos agropecuarios.

– Por estos conceptos se han recaudado 10 095 millones de pesos, cifra que duplica lo planificado y supera en 8 000 millones de pesos a igual período del 2023.

Sobre la tasa de cambio para el cálculo de aranceles en importaciones de las FGNE, destacó que se reconoció la tasa de 1 USD X 120 CUP, recaudando 3 400 millones de pesos más y para el 2025 se prevé recaudar 9 925 millones de pesos por la eliminación de beneficios fiscales.

En nuestro pueblo –dijo– uno de los principios en los que hemos trabajado es avanzar en el tránsito del subsidio a personas y no a productos.}

Al referirse a la aplicación de algunas medidas, destacó que se actualizaron los precios minoristas de los combustibles: se han recaudado 4 860 millones de pesos y se estableció una red de 47 servicentros para la venta de combustible en divisas, recaudándose 13 millones 200 000 USD.

Sobre los precios de la Medicina Natural y Tradicional, acotó que se descentralizó a los Gobiernos la facultad de aprobar los precios y se reducen 713 millones de pesos del presupuesto, a partir de la eliminación del subsidio desde el mes de mayo por este concepto; además de que se aplicaron nuevos precios a los cigarros y tabacos, recaudándose 1728 millones de pesos.

Marrero Cruz remarcó que se extendió las exenciones arancelaria hasta septiembre a la importación por personas naturales de medicamentos, alimentos y aseo y, en el perfeccionamiento de la ONAT, de una entidad de subordinación al MFP, pasa a ser una Entidad Nacional, adscripta al Consejo de Ministros, con nuevas facultades.

Relacionado con ello, explicó que se creó el Grupo Interinstitucional para el desarrollo de la Vigilancia Fiscal con el fin de identificar los actores económicos evasores y subdeclarantes, para la aplicación de las medidas correspondientes.

ACCIONES EN MATERIA FISCAL

El Primer Ministro informó que sobre las acciones desarrolladas en materia fiscal para evitar la evasión.

-Se han recaudado unos 159 000 millones de pesos, un 10% superior

a lo planificado.

-Se han realizado más de 122 000 acciones de fiscalización.

-Las deudas por evasión fiscal están en el orden de los 1 473 millones de pesos.

-Se han tenido que cerrar por incumplimiento 20 mipymes, retirado 109 licencias temporalmente y 73 de formas definitiva a TCP, por asumir actitudes en contra de lo regulado.

Marrero Cruz apuntó que también se han establecido acciones para fortalecer la ejecución del Plan de la Economía y el Presupuesto, pues ante una economía de guerra, teníamos que dar un enfoque diferente a estos, pero sí, dejando claro que, justamente por estar en una economía de guerra, necesitamos tener proyecciones económicas objetivas.

Para ello se aprobó:

-La reducción del déficit fiscal en 25 349 millones de pesos.

-El ajuste de las partidas de gastos e inversiones no ejecutadas.

-Los nuevos requisitos para el uso del presupuesto aprobado.

-La asignación mensual de los recursos financieros en correspondencia con los ingresos reales del mes.

Lo anterior –dijo– se corresponde con lo expresado por nuestro

General de Ejército de que «no podemos adaptarnos a gastar lo que no hemos sido capaces de ingresar».

Marrero Cruz expuso que se determinó que la evasión fiscal de las FGNE, sólo por el impuesto sobre las ventas, a partir de la evaluación de las importaciones, es de unos 50 000 millones de pesos entre el 2023 y hasta abril de 2024, más de un tercio del total del déficit fiscal identificado en el país.

Agregó que para ello se aprobó el Modelo Global y Directivas de Gobierno para iniciar el proceso de elaboración del Plan de la Economía y el Presupuesto del Estado para el año 2025.

POLÍTICA DE PRECIOS

En cuanto a la temática de los precios se precisó que:

-Los altos precios de productos y servicios básicos siguen siendo

una de las principales insatisfacciones de la población.

-Se aprobó una nueva política de precios, para garantizar que la

mayoría de los precios de la economía reflejen las condiciones

objetivas de sus mercados y la producción.

-Fueron regulados los precios máximos de seis productos de alta

demanda: pollo, aceite, leche en polvo, salchichas, pastas

alimenticias y detergentes. Esta medida incluye la exoneración de

los aranceles de importación.

Sobre esto último, el jefe de Gobierno reflexionó que, si bien se toparon los precios, al exonerarlos de los aranceles de importación también se está estimulando a que se sigan importando esos productos, no se está cerrando.

Reconoció que ciertamente, esos precios no es reflejo de la realidad y el respaldo de los salarios y siguen siendo altos para el pueblo, pero –aclaró– esta medida no se tomó pensando que ese es el precio justo, sino la necesidad, a través de un estudio de sus costos de importación, que al menos podamos incentivar a que esos precios no sigan subiendo.

APLICACIÓN DE LOS PRECIOS REGULADOS

Ante la aplicación de la regulación de precios para la comercialización minorista de productos de alta demanda, dijo el Primer Ministro, se desarrolló un proceso de consultas e intercambios con FGNE, sosteniéndose 4 363 encuentros con 50 335 participantes.

Tras su implementación, afirmó, a partir del 8 de julio y se mantiene el seguimiento, con el objetivo de detener la tendencia al incremento de los precios de estos productos.

-Como parte de las acciones de enfrentamiento a las violaciones de precios, se han realizado en sólo dos días, 11 891 inspecciones, detectándose 4 954 violaciones. Se han aplicado 4 332 multas, por un valor superior a los 13 millones de pesos.

-Se han realizado 354 ventas forzosas, 53 retiros temporales de autorización del funcionamiento del establecimiento y efectuados 21 decomisos, mayoritariamente a quienes ejercían de forma ilegal.

ACCIONES DIRIGIDAS A FORTALECER LA INSPECCIÓN Y COMBATIR LA INFLACIÓN

-Acciones conjuntas y sistemáticas desde todos los niveles,

principalmente desde el municipio, incluyendo a la población a través del control popular.

-Están habilitados 7 300 inspectores, proceso que continúa y se

espera llegar a 20 000.

-La solución más efectiva para combatir la inflación y los altos precios, es producir más e incrementar la oferta de bienes y servicios al pueblo.

-Se evalúan los precios en la red de tiendas en divisas, procurando sean más competitivos.

DOLARIZACIÓN PARCIAL DE LA ECONOMÍA Y LIMITACIONES EN LA CAPTACIÓN DE DIVISAS

En referencia a este tema, Marrero Cruz ratificó que «para nada la visión de este Gobierno es ir a dolarizar la economía, pero en este escenario de economía de guerra necesitamos transitar por este camino, para poder lograr que un día el peso cubano recupere su valor.

Resaltó que existen formas de operar la actividad comercial y de servicios, que ha sido ocupado, en determinados casos, por operadores del mercado ilegal, proveedores y algunas FGNE, los que, en su funcionamiento, han llegado al punto de ofrecer bienes y servicios en divisas.

-Se emplean formas de pago mediante plataformas y pasarelas, no conectadas con el Gobierno, que les permiten realizar operaciones con tarjetas internacionales.

-Gran parte de los fondos que ingresan al país sean interferidos y

empleados en actividades personales o para el desarrollo de la actividad comercial (legal e ilegal).

En cuanto a las importaciones de las FGNE, debe tenerse en cuenta, dijo Marrero Cruz que, durante el año 2023, las formas de

gestión no estatal, realizaron importaciones por valor de 1 300

millones de dólares y al cierre de junio alcanzan los 936 millones

de dólares, tendencia que, de continuar, superará el monto previsto, en el plan de la economía 2024, de 1 500 millones de dólares.

Esta actividad financiera y comercial, tiene relevancia tributaria, y

genera una espiral incontrolable de demanda de divisa,

diversificándose las vías, métodos y personas que se implican de

manera ilegal.

Del nuevo mecanismo para la asignación y gestión de las divisas explicó que, se aprobó la implementación del nuevo mecanismo para la asignación y gestión de las divisas, que deroga la Resolución 115/2020 del MEP.

Entre las principales modificaciones se encuentran:

-Todas las transacciones a lo interno de la economía se realizarán en CUP, exceptuando la Zona Especial de Desarrollo Mariel, entidades autorizadas de comercio minorista y

mayorista en divisas, entidades extranjeras y otras que se aprueben.

-Se realizará un proceso de saneamiento de las cuentas en divisas de las entidades estatales.

-Se aprobarán esquemas cerrados de financiamiento para los exportadores.

Medidas puntuales aprobadas:

-Establecer el pago de aranceles en divisas a las importaciones del sector no estatal.

-Implementar de manera gradual y selectiva, los cobros en divisas a los servicios portuarios.

-Aceptar el efectivo en divisas en determinados sectores y

actividades, como el turismo.

REDIMENSIONAMIENTO DEL MERCADO CAMBIARIO

Sobre el mercado ilegal de divisas, el Jefe de Gobierno, puntualizó que, en la pasada sesión de la ANPP, se hizo referencia a «que teníamos que ponerle fin, a que desde un país en el extranjero y desde una computadora, se proyecte cuál es la tasa de cambio que debe regir en el país».

Añadió que este redimensionamiento lleva una implementación gradual que permita ir reduciendo la brecha cambiaria que existe en la economía, administrando los desequilibrios.

Ir directo a una nueva tasa de cambio, traería una devaluación del peso y un impacto no deseado en la inflación, los precios y los bajos salarios, aseveró.

Marrero Cruz detalló que los análisis realizados indican que, con el propósito de crear condiciones, se deben implementar las medidas siguientes: recoger el exceso de circulante, avanzar en la dolarización parcial de la economía, el proceso de bancarización, y el incremento de la recaudación tributaria y fiscal.

MAYOR TRANSPARENCIA EN LAS CUENTAS FISCALES

Aunque se aprecia una mayor comprensión por parte de la población, persiste una alta concentración de efectivo, principalmente en manos de las formas de gestión no estatal (FGNE), así como el incumplimiento de las normas jurídicas establecidas.

Marrero Cruz mencionó que están pendientes de abrir 159 306 cuentas bancarias fiscales, por lo que se han impuesto 1 831 multas, 115 regulaciones migratorias, 127 solicitudes de retiro temporal de la autorización para ejercer la actividad y 24 solicitudes de retiro definitivo.

La aplicación del pago digital en los mercados agropecuarios, dijo, es baja y donde existen, no se incentiva su uso.

Explicó que para enfrentar esas violaciones se trazaron como líneas de trabajo identificar y bloquear el cien por ciento de las cuentas fiscales que no tengan movimiento, así como las cuentas personales asociadas al titular del negocio que se utilice para registrar cobros de la actividad comercial.

Se estableció, además, la declaración obligatoria de las cuentas de personas naturales que se autorizan a recibir transferencias desde las cuentas fiscales y se realizan acciones de fiscalización en áreas de comercialización, incluyendo los mercados agropecuarios estatales.

Como resultado de estas acciones se localizaron 63 270 trabajadores por cuenta propia subdeclarantes de impuestos y contribuciones que han dejado de pagar más de 340 millones al Presupuesto del Estado, por lo que se han impuesto sanciones ascendentes a unos 95 millones de pesos.

También, 1 188 mipymes declarantes de los impuestos y contribuciones han dejado de pagar 152 millones al presupuesto.

«El que tenga un negocio debe tener una cuenta transparente, tiene que informar a la ONEI su nivel de actividad, tiene que pagar los impuestos y contribuir a la sociedad», analizó el Jefe de Gobierno.

¿CÓMO SE COMPORTARON LOS SUBSIDIOS EN EL PRESUPUESTO DEL ESTADO DEL 2024?

Los subsidios en el Presupuesto del Estado para este año –continuó el Primer Ministro– se encuentran en el orden de los 63 mil millones de pesos, los que se concentran principalmente en los productos que se distribuyen por la Canasta Familiar Normada y los que se otorgan a la Unión Eléctrica.

La tarifa eléctrica se incrementó en un 25 % a los consumidores de más de 500 KWh, lo que no ha tenido el impacto esperado en el ahorro.

«Estamos analizando otro tipo de medidas para poder lograr que se detenga esos incrementos de consumo en una situación energética tan compleja como la que tenemos», dijo.

Sobre el costo real de la canasta familiar normada señaló que también realizan un trabajo basado en la realidad que vivimos, «porque en este empeño de ir eliminando subsidios para subsidiar a las personas y no los productos, sigue estando presente que hoy la canasta la compra el que tiene mucho dinero, y no el anciano que depende de una pensión no es justo».

Marrero ratificó el principio de que estas medidas se implementarán cuando las condiciones estén creadas.

INCREMENTAR Y DIVERSIFICAR LOS INGRESOS EXTERNOS DEL PAÍS

La implementación del programa de estabilización macroeconómica es vital para lograr impulsar la economía, destacó el Primer Ministro.

En ese sentido se han aprobado nuevos esquemas de autofinanciamiento en divisas como la producción de acero; la comercialización de equipos electrodomésticos y de eficiencia energética; la reactivación de los servicios técnicos a la población, la industria ligera y la industria química; promoción de la exportación de miel, carbón vegetal.

«Aprobamos, además, un esquema para no seguir importando frijoles y granos y empezar a reducir las importaciones de arroz. Es decir, vamos a llegar al productor de arroz a pagar en dólares», dijo.

Para hablar de ingresos en divisas, indicó Marrero, tenemos que revisar profundamente todo el tema del comercio exterior.

Sobre el monopolio del Comercio Exterior argumentó que se evaluaron los resultados de las operaciones que se realizan de exportación e importación a las FGNE. De las 73 empresas aprobadas para importar a las FGNE, se decidió cerrar esta facultad a 24 empresas, por bajo nivel de actividad y por mal funcionamiento.

Entre otras medidas, agregó, se aprobó:

• Ordenar las nomenclaturas de importación y exportación.

• Condicionar el servicio al certifico de no adeudo fiscal.

• Implementar los cobros y pagos de las FGNE desde cuentas en bancos cubanos.

• Declarar el origen de los fondos por las FGNE

El impulso dado a la inversión extranjera a nivel de país ha tenido muchos aciertos, pero desaciertos también, reconoció el titular gubernamental cubano. En ese camino se gestionan actualmente proyectos que tributarán a la producción de cerdo, pollo, ganado vacuno y bufalino, frijoles, arroz, maíz, soya, café, carbón vegetal, productos agrícolas industrializados y sus derivados.

En el campo de la industria alimentaria se fomentan negocios para el procesamiento de cacao, jugos, néctares, rones, productos lácteos, harina de trigo, pastas alimenticias y productos del mar.

La inversión extranjera, aseveró, es componente fundamental para el desarrollo económico y social, pero persisten problemas objetivos como el Bloqueo y subjetivos como la lentitud y falta de respuestas, que por lo general enlentecen los procesos de negociación y disgustan a las contrapartes.

«Para incrementar los ingresos en divisas, requerimos desarrollar negocios mutuamente ventajosos con inversores extranjeros; y fomentar nuevas modalidades, considerando entre otros, negocios con cubanos residentes en el exterior», subrayó.

Las medidas aplicadas para flexibilizar los negocios no dejan de lado lo expresado por el General de Ejército Raúl Castro Ruz de que «este país no está ni estará en venta: no cederemos patrimonio ni soberanía», aseguró Manuel Marrero Cruz.

Sobre las cuentas por cobrar vencidas en el exterior, el Primer Ministro precisó que se registra un decrecimiento con respecto al año anterior, pero aun la cifra es elevada (alrededor de 303 millones de dólares).

A nuestros socios, dijo, les reiteramos que cumpliremos nuestros compromisos en dependencia de las posibilidades del país.

INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN A PARTIR DE LAS CAPACIDADES INSTALADAS

Para incrementar la producción nacional, con énfasis en el aprovechamiento de las capacidades instaladas, Marrero Cruz mencionó que con el propósito de incentivarla se redujo en un 50 %, para todos los actores económicos, el pago de los aranceles por importaciones de materias primas y bienes intermedios, con un enfoque especial en la producción agropecuaria y de alimentos.

Asimismo, para estimular la producción nacional aumentaron las tarifas arancelarias de algunos productos terminados, captándose 610 millones de pesos, 502 millones más que en igual período de 2023.

ASPECTOS DENTRO DE LA AGRICULTURA

Sobre las tierras entregadas en usufructo, el Primer Ministro explicó que se avanza en el proceso de depuración y en la evaluación del uso que se le ha dado, comprobándose muchas violaciones. Hasta la fecha se han depurado 388 mil tenentes, detectándose 130 000 ilegalidades.

Expresó que inició el control integral a la existencia de ganado mayor y su registro, visitándose 107 000 propietarios y detectándose 98 000 violaciones, de ellas resueltas el 66%.

«Estos asuntos son de vital importancia si tenemos en cuenta si tenemos en cuenta que son actividades que se encuentran descentralizadas», señaló.

Sobre la agricultura urbana, suburbana y familiar, precisó que se sobrecumple en un 28% el plan de organopónicos a construir hasta junio. De 300 se han realizado 391, pero se debe trabajar para contar con uno a nivel de comunidad.

Asimismo, se encuentran sembrados el 98.4% de los 715 018 canteros, para el autoconsumo familiar están dispuestos un millón 227 277 patios y parcelas, de los que se han incorporado en el año 31 072.

El Jefe de Gobierno señaló que las principales producciones agropecuarias mantienen la tendencia al incumplimiento y los rendimientos no alcanzan los niveles requeridos al no poder asegurar el paquete tecnológico, productos químicos, fertilizantes y combustibles, aunque se incrementan las siembras de productos.

Por otra parte, al cierre de junio, se habían contratado el 95% de los productos agrícolas, proceso que no ha estado exento de dificultades, además de que en los municipios, se debe influir para contratar la mayoría de las producciones, en aras de garantizar el acopio por el Gobierno, en beneficio de lo que se comercializa al pueblo.

Referente a la zafra azucarera expresó que de 83 días previstos, esta duró más de 150 días y no se alcanzó la producción de azúcar planificada para satisfacer la demanda, existiendo limitaciones de recursos como combustibles y lubricantes e incidieron deficiencias internas, por problemas organizativos

Añadió que se aprobó promover negocios que contribuyan al cumplimiento de las 93 medidas para salvar la industria azucarera. «Como dijera el General de Ejército, hay que salvar la industria azucarera y sus derivados. Sería una vergüenza tener que importar azúcar», pero se está haciendo.

POLÍTICA DE LA EMPRESA ESTATAL

– Fue realizado el debate en las Comisiones Permanentes de Trabajo en este periodo de Sesiones de la ANPP, lo que la enriquece para avanzar en la elaboración de la Ley.

– En esta etapa las unidades presupuestadas pagaron a personas naturales y otras FGNE, 4 750 millones de pesos. Se incrementa en 990 millones de pesos con relación al año anterior.

– Ante esta tendencia, se establecieron regulaciones para acotar la ganancia en las compras de productos y pagos de servicios e insumos del sector estatal al no estatal, pudiendo aceptar precios que contengan una utilidad de hasta el 30%.

– ? Desde el año 2023, se desarrolló un amplio proceso de actualización de las normas que regulan las FGNE. Se analizaron en detalle por ministerios, diferentes actores económicos no estatales, expertos gobiernos provinciales y municipales.

– Se realizó el análisis en las comisiones de la ANPP, previo a la aprobación de los Decretos Leyes por el Consejo de Estado.

– Las normas que se implementan, permitirán corregir las distorsiones generadas por vacíos en las normas anteriores y por violaciones de lo establecido.

– Las normas incluyen 6 Decretos Leyes, 2 Decretos y 17 Resoluciones

PRINCIPALES CAMBIOS EN LAS NORMAS JURÍDICAS PARA MIPYME Y CNA

– La descentralización de la facultad de aprobación de las mipyme privadas y CNA a los Consejos de Administración Municipales (CAM), siempre que estén en correspondencia con las estrategias de desarrollo municipal, solucionen necesidades del territorio o sean de interés provincial o nacional.

– Regulaciones y nuevos parámetros para la aprobación de los objetos sociales.

– La declaración de la licitud del origen de los fondos.

– Nuevos requisitos para ser socio o administrador.

– Se establece que se implemente un sistema de control interno.

– Obligación de los socios, de no actuar en representación o interés de otra persona, constituyéndose como testaferro.

– La responsabilidad social empresarial.

– Las regulaciones sobre la disolución de las mipyme y CNA

– Que las mipyme estatales sigan siendo aprobadas por el MEP

– Según las nuevas regulaciones, se exige la condición migratoria del residente efectivo, para ser socio de mipyme o CNA

– Se ampliaron los plazos de aprobación.

PRINCIPALES CAMBIOS EN NORMAS JURÍDICAS DEL TRABAJO POR CUENTA PROPIA

– Limitar los contratados del TCP hasta tres personas, incluidos familiares.

– Se establece la obligatoriedad de afiliación a la seguridad social.

– Se amplían los plazos de aprobación.

– Define que los TCP que tengan anualmente un nivel de facturación superior a la cifra que se establezca por las autoridades competentes, deben reconvertirse a personas jurídicas.

– No es una cruzada contra las FGNE, no es un paso atrás, ratificamos lo aprobado en el Congreso del PCC y lo refrendado en la Constitución de la República.

– No se trata de prohibir, sino de corregir, reorientar, conducir y lograr que cada actor económico juegue el papel que le corresponde.

– Se realizó el levantamiento de las 608 mipyme que se han declarado con pérdidas, comprobándose en la mayoría de los casos, que contrariamente no es real, sino un mal manejo de la contabilidad.

– A partir de la decisión de descentralizar la facultad de aprobación de estas FGNE hacia los territorios, se decidió iniciar por un municipio por provincia, para luego generalizarlo gradualmente.

– Sobre la creación del nuevo Instituto para la Atención a los Actores Económicos No Estatales, se acondiciona su sede y está definida su estructura y funciones, así como seleccionados sus principales cuadros. Se aprobó su constitución oficial y estará funcionando en septiembre.

Marrero Cruz apuntó que se actualizan las normas que regulan los Proyectos de Desarrollo Local y se trabajará en la revisión de algunas empresas que ofrecen servicios que son ejecutados por personas naturales, que no están sujetos a estas normas.

Se refirió también a la implementación del perfeccionamiento de los diferentes actores económicos y las relaciones entre ellos, esto –afirmó– «será una prioridad en el segundo semestre».

Otros de los temas asociados al desarrollo de los diferentes actores, es el relacionado a la aprobación de la nueva política para la transmisión de la propiedad de vehículos de motor, remolques y semirremolques, su comercialización e importación.

Sobre ello manifestó:

-Los vehículos de motor y carrocerías de uso que resulten disponibles dentro del país, se comercializarán siempre en moneda nacional.

-Permitir la importación de vehículos a personal diplomático, representantes de empresas en el exterior y las misiones de colaboración.

-Incorporar para la importación de vehículos de motor, nuevos requisitos que garanticen la compatibilidad técnica.

-Autorizar que SASA pueda importar y comercializar, carrocerías de vehículos de motor y cuadros de moto, en divisas convertibles, exclusivamente como reposición.

-Autorizar la transmisión de propiedad entre las personas naturales y jurídicas (excepto las diplomáticas extranjeras) cumpliendo el régimen tributario correspondiente.

-Se acota la cantidad y tipos de vehículos a importar por las FGNE.

-Se autoriza la importación de motos de combustión y triciclos.

EL MUNICIPIO EN EL CENTRO DEL DESARROLLO

Avanzar en la gestión estratégica del desarrollo territorial de modo que se fortalezcan los municipios como instancia fundamental sigue siendo una prioridad del país.

En el proceso de fortalecimiento de los presupuestos provinciales y municipales, como resultado de las acciones desarrolladas, Marrero Cruz informó que se ha logrado una reducción del déficit en 5 520 millones de pesos.

A nivel municipal e ejecuta el plan para enfrentar la evasión fiscal, cobrar las multas para captar los ingresos potenciales, y así avanzar en el camino para que todos los municipios sean superavitarios.

Sobre la descentralización de competencias a los municipios expresó que se han traspasado o autorizado a crear 112 empresas en 106 municipios, para formar parte de los sistemas agroalimentarios municipales.

En la creación de estos sistemas agroalimentarios locales, asimismo, han existido deficiencias en los traspasos de recursos, y a las deudas bancarias, asuntos que actualmente se solucionan.

TRANSFORMAR LO INSTITUCIONAL

En el camino de transformar el entorno institucional, regulatorio y organizativo del funcionamiento de la economía, se encuentra aprobada y se implementa la política para el redimensionamiento del sector presupuestado; además se priorizan las acciones en las administraciones locales.

De igual forma–enfatizó Marrero Cruz– se encuentra en proceso de circulación la propuesta de Decreto sobre las Instituciones Presupuestadas, que establecerá el régimen jurídico general.

Se elaboró, además, una propuesta de perfeccionamiento de la Administración Central del Estado, así como la actualización de las misiones y funciones específicas de los OACE.

Por su alta incidencia en el cumplimiento de los objetivos del país, se continúa trabajando en el fortalecimiento de la actividad de los cuadros, continuó.

Para ello se diseñó el procedimiento para la caracterización del trabajo de los intendentes, implementado en un primer momento en La Habana, para su validación y luego generalizarlo al resto de las provincias.

Se han movido 137 intendentes, de ellos 18 este año. «A partir de las insuficiencias detectadas en muchos cuadros, debemos trabajar en una mejor selección; mayor preparación y superación, mejor atención; mayor exigencia, disciplina y control.

En la anterior ANPP, recordó el Jefe de Gobierno, nos referimos a cómo debía ser un cuadro en tiempos de crisis. Sobre ello, el General de Ejército fue bien claro cuando el 1ro de enero en Santiago de Cuba, expresó: «Quienes, por insuficiente capacidad, falta de preparación o simplemente por haberse cansado, no estén a la altura que exige el momento, deben ceder su puesto a otro compañero o compañera dispuesto a asumir la tarea».

Tenemos que llevar a la práctica este concepto, llamó Marrero.

SOBRE LAS POLITICAS SOCIALES

El desarrollo de la política social y los mecanismos de protección a las personas, familias y hogares en situación de vulnerabilidad fue otro aspecto analizado en el informe presentado por el Primer Ministro.

Algunos datos sobre los programas sociales que hoy funcionan y temas a los que se les da seguimiento compartidos por Marrero Cruz::

• Revalorización de la ruralidad: Se concentran las acciones y recursos en 98 comunidades, con el objetivo de iniciar procesos de transformación, conducidos por los gobiernos.

• Programa de la vivienda: No avanza en correspondencia con las necesidades que demanda la población. Si bien han incidido las limitaciones con el cemento y el acero, es insuficiente la producción de materiales locales.

Fue aprobado por el Consejo de Ministros la política para la atención a personas vulnerables.

Protección por la Asistencia Social: S realizaron las precisiones a lo establecido en el Decreto 25/2020, referidas a la conceptualización del núcleo familiar. Aún en las difíciles condiciones económicas, se destinan por el presupuesto del Estado, más de 5 900 millones de pesos, para respaldar por la Asistencia Social la protección de 186 707 familias integradas por 324 140 personas; así como a un grupo de servicios, entre los que se encuentran:

Dsde las comunidades también se desarrolloran algunas acciones en beneficio del desarrollo integral de la población como:

Fomento de la participación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad, en las actividades y eventos que se organizan en las comunidades

Desarrollo de acciones de transformación en mil 248 comunidades en situación de vulnerabilidad, en 649 de ellas, a partir del presupuesto asignado para el 2024, se han realizado acciones de infraestructura

Organización de Trabajadores Sociales por circunscripción (promedio de 120 hogares).

¿QUÉ INDICA LA DINÁMICA DEMOGRÁFICA DEL PAÍS?

La población cubana continuará la tendencia al decrecimiento, se envejecerá y urbanizará, reflexionó el Primer Ministro al presentar un resumen de la dinamica demográfica cubana.

El envejecimiento poblacional, señaló, está en el entorno del 23 %.

Por otro lado, la mortalidad infantil, al cierre de junio, es de 7.5 por cada mil nacidos vivos, decrece respecto a igual periodo de 2023.

«Fallecen más personas de las que nacen: se reporta un decrecimiento de más de 8 000 nacimientos con relación al cierre del primer semestre del año anterior», informó.

ENFRENTAR, DESDE LA RAÍZ, A LAS ILEGALIDADES

Con un llamado a reducir el delito, la corrupción, las ilegalidades e indisciplinas sociales mediante la prevención y el enfrentamiento, influyendo en las causas y condiciones que los generan, continúo su intervención Marrero Cruz ante los diputados.

Se aprobó, para ello, la actualización e implementación de las Directivas Generales para la prevención y enfrentamiento al delito, la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas sociales.

El registro delictivo se mantiene elevado, aunque con un decrecimiento de un 10% con relación al mes anterior. Se incrementan, dijo,las acciones de prevención y enfrentamiento, así como la respuesta penal y penitenciaria con rigor.

El Primer Ministro agregó que se analizan sistemáticamente hechos relacionados con combustibles, carga y traslado de productos alimenticios, la operación Puerto – Transporte Economía Interna, fraudes eléctricos, y otros que por su gravedad así lo aconsejan.

Al máximo nivel, precisó, se analizan hechos de corrupción, muchos relacionados a los vínculos con las FGNE y se implementa la metodología de rendición de cuenta de los dirigentes administrativos que contribuirá a un mayor control popular de la gestión y cuidado de los recursos.

Destacó que el enfrentamiento policial no sustituye la responsabilidad del control administrativo y resaltó que es imprescindible incrementar el control en la fábrica, los almacenes y los centros de elaboración.

«Se incrementa el enfrentamiento, ante el crecimiento de las vías para introducir las drogas en el país, ratificando el principio de tolerancia cero», aseveró.

Marrero Cruz agregó que los delitos contra el ganado se han reducido un 20%, aunque continúan siendo altos y ponderó que la población, a partir de los hechos delictivos, lo que demanda una acción más enérgica en el enfrentamiento a estas conductas.

Añadió que continúan ilegalidades en el ordenamiento urbanístico, la vivienda, la creación de puntos de ventas, la ocupación de inmuebles estatales y particulares, entre otros, lo cual se enfrenta, restituyéndose la legalidad.

Por otra parte, en el ámbito económico se mantiene el enfrentamiento a hechos de corrupción en los niveles municipales y empresariales, con afectaciones y prejuicios al Presupuesto del Estado y los servicios de la población.

Asimismo, se evidencian deficiencias en la actividad de Inspección y de las oficinas de control y cobro de multas, la baja imposición de multas, la débil gestión de cobro, la inadecuada definición de las prioridades a inspeccionar, y la aplicación de otras.

PROYECCIONES EN LA PREVENCIÓN Y EL ENFRENTAMIENTO

– Continuar fortaleciendo la ejemplaridad de directivos, funcionarios y trabajadores.

– Fortalecer el control y protección de los recursos.

– Eliminar las distorsiones en las relaciones entre los actores económicos estatales y no estatales.

– Reducir las violaciones de la seguridad informática y las asociadas a la Ciberseguridad.

– Alcanzar una mayor integralidad y coordinación de las acciones de prevención y atención social en las comunidades

– Incrementar la vigilancia y combatividad revolucionarias.

– Fortalecer el control popular.

– Incrementar la exigencia, disciplina, control y mano dura ante estas manifestaciones negativas

PROYECCIONES DE GOBIERNO BASADO EN CIENCIA E INNOVACIÓN

-Los tres pilares fundamentales del sistema de gestión de Gobierno han sido un hilo conductor en la implementación de las Proyecciones.

-Un asunto de vital importancia y que es transversal en todo el ámbito económico y social, resulta la implementación de la ciencia y la innovación, en la búsqueda de las soluciones.

-Se avanza en el fortalecimiento de las relaciones entre el Gobierno, Universidades y Empresas

-Se aprobó por el Consejo Nacional de Innovación, el perfeccionamiento del Programa de Ciencia, presentado por el CITMA, para impulsar esta actividad en función de las prioridades estratégicas.

-Se avanza en la transformación digital de la Sociedad

-Como parte de las acciones con beneficios a la población, se desarrolló la nueva plataforma de gobierno CubaGob, actualmente en fase final de organización e institucionalización

-Se desarrolló el primer curso de economía digital, como parte de la cooperación con la República Popular China.

Con profunda sinceridad, expresó Marrero Cruz, «tenemos mucha insatisfacción al no lograr mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo pues, con los resultados obtenidos, que son necesarios para transitar por ese camino, no se alcanza el cambio que se demanda por la población».

«Esa es nuestra próxima meta, lograr que todas estas medidas de verdad impacten en la población y puedan percibirla en su bienestar», afirmó.

Pero no estamos cruzados de brazos –resaltó– «continuaremos con el sistema de trabajo del gobierno en la calle, junto al pueblo», seguros de que tal como nos enseñara el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, solo con nuestros propios esfuerzos seremos capaces de crecer y avanzar en la construcción de la Patria Socialista.

Añadió que, en el empeño de continuar la implementación efectiva de la proyección en el gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía en el próximo periodo, «concentraremos nuestros esfuerzos en la política monetaria, de precios y de control fiscal; el fomento de la producción nacional y el incremento de la oferta a la población y de los ingreso del país; la diversificación de las exportaciones, el perfeccionamiento de la empresa estatal socialista, el redimensionamiento del sector presupuestado, el perfeccionamiento de los actores económicos no estatales, el control y seguimiento al Plan y al Presupuesto.

Agregó a lo anterior, el fortalecimiento de los municipios, la atención priorizada al desarrollo de los programas sociales y la recuperación de la calidad de los servicios vitales a la población y el enfrentamiento al delito, la corrupción, las indisciplinas sociales y las ilegalidades y al trabajo con los cuadros.

Lo anterior se puede lograr, afirmó, con el ejemplo, la presencia y apoyo permanente del General de Ejército Raúl Castro Ruz, la conducción del Partido, y junto al pueblo continuar la batalla en defensa de la Revolución y la Patria Socialista.

«Para alcanzar los objetivos propuestos debemos trabajar con optimismo, consciente de que sí se puede avanzar juntos y seguir adelante en la búsqueda de soluciones propias a nuestros problemas», comentó.

«No nos limitemos a resistir, vamos a salir de estas dificultades como lo hemos hecho siempre, combatiendo, con la misma decisión de Baraguá, del Moncada, del Granma, de Girón. Tenemos un pueblo de Patria o Muerte por el cual seguiremos en combate, convencidos de que sí se puede», concluyó.

Autores: Susana Antón Rodriguez, Wennys Díaz Ballaga, Daniela Cabrera Monzón/ Tomado de Cuba Si

