Cuando se cumplen 49 años del crimen de Barbados, Cuba honra hoy a las 73 vidas que se perdieron en este ataque y conmemora el Día de las Víctimas del Terrorismo de Estado.

Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), evocó en X el sabotaje a la aeronave CU-455 de Cubana de Aviación, considerado hasta el momento el peor ataque terrorista en el hemisferio occidental.

A propósito, el dirigente partidista denunció a los gobiernos de EE.UU. e Israel, «culpables de múltiples actos terroristas, ejecuciones extrajudiciales y genocidio».

Por su parte, Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores, señaló que 57 de las 73 víctimas eran cubanos, en su mayoría jóvenes del equipo de esgrima que regresaba del campeonato Centroamericano y del Caribe de Caracas.

«Los autores de este vil acto terrorista fueron protegidos hasta su muerte por el gobierno de EE.UU.», subrayó el Canciller.

Las investigaciones han confirmado que el crimen se orquestó en Venezuela por los terroristas de origen cubano Luis Posada Carriles y Orlando Bosch, quienes contaban con el respaldo de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos.

Hernán Ricardo y Freddy Lugo, venezolanos contratados para la colocación de las bombas dentro del avión, fueron sentenciados a 20 años de prisión, mientras Bosch quedó absuelto por tecnicismos tras un breve periodo detenido, y Posada Carriles estuvo encarcelado, pero huyó con el apoyo de guardias del establecimiento penitenciario.

