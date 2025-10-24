El presidente Miguel Díaz-Canel denunció hoy que el embargo total firmado por Estados Unidos hace 64 años contra Cuba se ha transformado en un «bloqueo genocida» y una guerra económica por la acción de 12 administraciones estadounidenses.

A través de la red social X, el mandatario recordó que el 3 de febrero de 1962 el presidente demócrata John F. Kennedy «firmó e hizo oficial la política de cerco económico a Cuba», política que según Díaz-Canel ha sido convertida en un instrumento de extrema presión.

«Doce administraciones de ambos partidos la han ido transformando en #BloqueoGenocida», afirmó el jefe de Estado, quien citó al líder histórico Fidel Castro al precisar que «esto se llama Guerra Económica».

La declaración del presidente coincide con la más reciente escalada de las sanciones estadounidenses, marcada por la orden ejecutiva emitida el 29 de enero por Donald Trump que pretende bloquear el suministro de petróleo a la isla mediante sanciones a terceros países.

El canciller Bruno Rodríguez había calificado previamente esta medida como un intento de hacer «cómplice a la humanidad de un terrible bloqueo de petróleo» con consecuencias humanitarias sin precedentes para la población civil cubana.

Tomado de Cuba Si