De CUBA

El Tiempo en Las Tunas

 

Sistema electoral cubano

 

Para qué elegiremos a nuestros delegados

Díaz-Canel agradece solidaridad mostrada por México ante agresiones de EE.UU.

Díaz-Canel agradece solidaridad mostrada por México ante agresiones de EE.UU.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reiteró este miércoles su agradecimiento tanto a la ayuda enviada por su homóloga de México, Claudia Sheinbaum, como a la solidaridad expresada por personalidades mexicanas hacia la isla caribeña.

LEA TAMBIÉN:

Cuba: Holguín inicia distribución de leche en polvo donada por México

En un mensaje publicado en sus redes sociales, el mandatario externó: “La solidaridad de México con Cuba solo puede compararse en magnitud con su reverso: el afán del gobierno de EE.UU. por asfixiarnos”.

“Como la ayuda enviada por la querida Claudia Sheinbaum, el llamamiento del diario La Jornada acompaña y alienta nuestra resistencia como abrazo de hermanos”, puntualizó Díaz-Canel.

GRACIAS MÉXICO, SIEMPRE”, finalizó su mensaje el jefe de Estado cubano.

El diario La Jornada publicó el pasado martes un llamamiento titulado: “El destino de Cuba no nos es ajeno”, el cual fue firmado por decenas de personalidades mexicanas, entre ellas la escritora Elena Poniatowska y el científico social e historiador Enrique Semo, así como el periodista español Ignacio Ramonet, entre otros.

En el texto se hace “un firme llamado a la solidaridad con el pueblo cubano y a poner fin al unilateralismo soberbio y agresivo. Respaldamos y convocamos a apoyar todas las acciones gubernamentales o ciudadanas que se emprendan con el fin de proteger el bienestar, la integridad y la dignidad humanas en Cuba”.

Asimismo, dieron a conocer una cuenta bancaria a nombre de la Asociación Civil Humanidad con América Latina, con el fin de acopiar la aportación económica de quienes deseen cooperar para adquirir alimentos, medicinas, plantas eléctricas y otros productos indispensables “para la resistencia de nuestros hermanos y hermanas”.

Tomado de TeleSUR

(Visitado 8 veces, 2 visitas hoy)

TeleSUR

Artículos relacionados

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *