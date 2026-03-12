El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reiteró este miércoles su agradecimiento tanto a la ayuda enviada por su homóloga de México, Claudia Sheinbaum, como a la solidaridad expresada por personalidades mexicanas hacia la isla caribeña.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, el mandatario externó: “La solidaridad de México con Cuba solo puede compararse en magnitud con su reverso: el afán del gobierno de EE.UU. por asfixiarnos”.

“Como la ayuda enviada por la querida Claudia Sheinbaum, el llamamiento del diario La Jornada acompaña y alienta nuestra resistencia como abrazo de hermanos”, puntualizó Díaz-Canel.

La solidaridad de #México con #Cuba solo puede compararse en magnitud con su reverso: el afán del gobierno de EE.UU. por asfixiarnos. Como la ayuda enviada por la querida @Claudiashein, el llamamiento de @LaJornada acompaña y alienta nuestra resistencia como abrazo de… https://t.co/I56kjEOiyO — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) March 12, 2026

“GRACIAS MÉXICO, SIEMPRE”, finalizó su mensaje el jefe de Estado cubano.

El diario La Jornada publicó el pasado martes un llamamiento titulado: “El destino de Cuba no nos es ajeno”, el cual fue firmado por decenas de personalidades mexicanas, entre ellas la escritora Elena Poniatowska y el científico social e historiador Enrique Semo, así como el periodista español Ignacio Ramonet, entre otros.

En el texto se hace “un firme llamado a la solidaridad con el pueblo cubano y a poner fin al unilateralismo soberbio y agresivo. Respaldamos y convocamos a apoyar todas las acciones gubernamentales o ciudadanas que se emprendan con el fin de proteger el bienestar, la integridad y la dignidad humanas en Cuba”.

Asimismo, dieron a conocer una cuenta bancaria a nombre de la Asociación Civil Humanidad con América Latina, con el fin de acopiar la aportación económica de quienes deseen cooperar para adquirir alimentos, medicinas, plantas eléctricas y otros productos indispensables “para la resistencia de nuestros hermanos y hermanas”.

#ENVIDEO | El pueblo de México recolectó 200 toneladas de ayuda humanitaria para Cuba, con el propósito de mitigar las necesidades que enfrentan los habitantes de la isla debido al recrudecimiento del bloqueo impuesto por Estados Unidos.#mexico #cuba #ayuda #humanitaria… pic.twitter.com/Adr9TvlLKz — teleSUR TV (@teleSURtv) February 24, 2026

Tomado de TeleSUR

