El avión Air Force One, donde se traslada el presidente estadounidense, debió regresar a la base de Andrews, poco después de despegar con destino a Davos, Suiza, donde el presidente Donald Trump debe participar en ese evento económico, indicó la Casa Blanca.

“Un pequeño desperfecto eléctrico estuvo en el centro del incidente y el Air Force One regresó a la base de Andrews”, indicó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Tras el despegue, en el salón donde viajan los periodistas en el avión presidencial, se apagó por un instante el salón, lo que al parecer llevó a las autoridades norteamericanas a verificar el funcionamiento correcto de la aeronave.

Trump, una vez en la base Andrews, cambia de avión para dirigirse a Davos, donde empresarios de Occidente, dirigentes políticos y economistas debaten la situación en el orbe y a donde el mandatario acude con nuevas amenazas de aumento de aranceles, ahora contra Europa.

Los percances del Air Force One

En junio de 2022, uno de los aviones Air Force One (VC-25A) sufrió un problema técnico durante una gira europea del presidente Joe Biden, lo que obligó a retrasar vuelos y reorganizar la logística presidencial.

Funcionarios de la Fuerza Aérea confirmaron que se trató de una falla mecánica menor pero crítica para seguridad, resuelta por personal técnico desplazado a Europa.

Posteriormente, en febrero de 2023, el Air Force One registró un fallo en uno de sus sistemas de comunicación segura, detectado durante inspecciones rutinarias previas a un vuelo nacional.

Aunque el avión pudo despegar tras reparaciones, el Pentágono reconoció que el incidente evidenció limitaciones tecnológicas en los sistemas heredados del 747-200.

Más recientemente, en abril de 2024, uno de los Air Force One tuvo que cancelar un vuelo programado por un problema hidráulico detectado en tierra, según confirmó la Fuerza Aérea estadounidense.

