La Asamblea Municipal del Poder Popular de La Lisa desmintió este domingo informaciones publicadas por un medio digital contrarrevolucionario «La Tijera» que atribuían al presidente de ese órgano, Yoamel Acosta Morales, un supuesto desfalco relacionado con motos eléctricas.

De acuerdo con la nota oficial publicada en el perfil institucional de la Asamblea en Facebook, y validada por el portal web del Gobierno de La Habana, las acusaciones resultan infundadas y obedecen a intereses orientados a desacreditar la gestión de las autoridades locales, en el contexto de la guerra no convencional contra Cuba desde Estados Unidos.

Acosta Morales continúa en el ejercicio de sus funciones como presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular, liderando acciones de impacto social vinculadas con la higienización de espacios públicos, la reorganización de los servicios comunales y la atención a barrios vulnerables.

Estas labores forman parte del plan integral de mejora que se ejecuta en La Lisa, con el propósito de elevar la calidad de vida de los habitantes del municipio, precisó la información.

Dicha nota subraya que no existe evidencia que respalde las acusaciones y que el medio digital citado utilizó fuentes anónimas sin credibilidad para construir una narrativa difamatoria.

La Asamblea Municipal reiteró su compromiso con la ética, la legalidad y el servicio a la población, e instó a los ciudadanos a informarse a través de los canales oficiales para evitar la manipulación derivada de campañas de desinformación.

Tomado de Cuba Sí