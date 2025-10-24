La presidenta encargada Delcy Rodríguez afirmó ayer viernes que Venezuela no puede detenerse en el avance de la felicidad social y en la movilización por la liberación del mandatario Nicolás Maduro y Cilia Flores, mientras inauguraba el Centro de Atención Integral a la Mujer y Parto Humanizado de La Candelaria.

“No podemos detenernos. Avanzar y avanzar para la felicidad social de nuestro pueblo y alcanzar la liberación de nuestros rehenes”, dijo Rodríguez en La Candelaria durante la apertura del proyecto, concebido como un resultado de la discusión del poder popular.

La presidenta encargada compartió un recuerdo sobre “aquellas noches cuando el presidente Maduro decidió crear la Gran Misión Venezuela Mujer. Y ahí estaba Cilia Flores, hoy rehén”.

“Nosotros estamos trabajando por ellos. Con un solo clamor: la libertad de Nicolás Maduro y Cilia Flores. A una semana de que se los llevaron, salimos de manera permanente a las calles a pedir su liberación”, manifestó y subrayó el “compromiso profundo con Nicolás Maduro”.

La ilegal agresión militar de Estados Unidos contra Venezuela, el pasado 3 de enero, en la que fueron bombardeados distintos puntos de Caracas y varias zonas de los estados Miranda, Aragua y La Guaira, dejó un saldo de al menos 100 muertos y una cifra similar de heridos, según informó el ministro venezolano de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello.

Durante la operación, comandos de la Delta Force secuestraron al presidente constitucional Nicolás Maduro y a la primera combatiente Cilia Flores para llevarlos a Estados Unidos.

Por otra parte, la presidenta encargada resaltó que el Centro de Atención Integral a la Mujer y Parto Humanizado potencia uno de los vértices de la Gran Misión Venezuela Mujer.

Resaltó la importancia de los vértices, entre los que destacó el vértice que fundamenta una vida libre de violencia hacia las mujeres.

Durante la actividad, informó que este programa social ya registra a más de 6. 300. 000 mujeres inscritas en todo el territorio nacional, de las que un 36% se concentra específicamente en el vértice de salud y vida.

El Gobierno venezolano informó que este nuevo centro se suma a los esfuerzos del Gobierno Bolivariano para fortalecer el sistema público de salud y asegurar condiciones dignas para el parto humanizado y la atención médica especializada.

La apertura de esta infraestructura forma parte de un despliegue nacional que incluye la entrega simultánea de obras de salud en diversas regiones del país, reforzando la red hospitalaria y de cuidados intensivos para el pueblo venezolano.

Tomado de Cuba Si

