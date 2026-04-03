De acuerdo con la fuente, el otrora candidato obtuvo 12 millones 960 mil 166 votos, en tanto su contendiente, el representante del progresismo, Iván Cepeda, alcanzó 12 millones 708 mil 312.

Para la jornada de mañana se prevé que De la Espriella y su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, reciban la credencial para asumir el cargo ante el Congreso el próximo 7 de agosto.

Cepeda, quien se desempeñará como senador por los próximos cuatro años, aceptó hoy más temprano el resultado arrojado por los escrutinios y reconoció a su contrincante como el nuevo mandatario del país.

En una conferencia de prensa, el legislador apuntó que su reconocimiento parte de un acto de responsabilidad democrática “para contribuir a la convivencia, a la paz y al diálogo”.

Acotó no obstante que aceptar el resultado electoral no significa renunciar a la verdad ni guardar silencio frente a hechos que calificó como graves durante la campaña.

“Durante este proceso, denunciamos la abierta e indebida injerencia extranjera en los asuntos internos de Colombia, particularmente las intervenciones realizadas desde el gobierno de los Estados Unidos y en particular las intervenciones del presidente Donald Trump a favor de la candidatura de Abelardo De la Espriella”, sentenció.

Alertó además cómo la campaña del ultraderechista llevó a cabo “una masiva operación de compra de votos destinada a alterar la libre expresión de la voluntad popular y también advertimos que usó sofisticadas estrategias de manipulación mediante tecnologías de inteligencia artificial”.

También el presidente del país, Gustavo Petro, cuestionó la legitimidad de los comicios.

Consideró que las elecciones deberían declararse nulas “por injerencia extranjera según la constitución y el derecho internacional con confesión pública y expresa del presidente de Estados Unidos”.

Petro argumentó que la soberanía de su país fue vulnerada con mucho dinero, “incluido el de narcotraficantes y genocidas con el fin de manipular las mentes de la ciudadanía colombiana con mentiras evidentes y además con control sobre el sistema informático de la Registraduría y la propia defensa cibernética de la entidad”.

Estamos partidos por mitad y es hora de reconocernos, respetarnos y acordar, expresó el gobernante en alusión al estrecho margen de votos entre el candidato ultraderechista y el del progresismo tras las elecciones presidenciales.

“Empezará el empalme y mi retirada y quizás la resistencia pacífica”, planteó a modo de conclusión.

Tomado de Prensa Latina

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