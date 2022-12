Desde los nueve años estoy jugando pelota y ya son 28 series nacionales con 46 de edad. Mi primer entrenador en Sabana la Mar, un pueblito pesquero del norte de Las Tunas en el municipio de Manatí, era apodado “Matanza”.

Yo recuerdo con añoranza esa etapa de mi vida, jugaba en un terreno improvisado al lado del matadero del pueblo con mis primos y fueron mis inicios en este maravilloso deporte”.

El Gran Danel Castro sigue siendo noticia en el béisbol cubano, el 2022 quizás no ha sido el mejo año en su desempeño ofensivo, o no fue el que le dio el título de la serie nacional, pero el 2022, va a ser recordado por la pantera manatiense por implantar dos récords en la pelota cubana.

El 23 de noviembre Danel pasó a la historia por igualar la marca de Enrique Díaz, con jonrón en el estadio Nelson Fernández de Mayabeque y minutos más tarde de manera sensacional, Castro se convirtió en el rey absoluto del jit en la pelota cubana, con un jonrón dentro del terreno.

“Mi primer evento nacional fue con nueve años en Tarará en La Habana y llegué al alto rendimiento en el año 1991 coincidiendo con peloteros de gran nivel competitivo, como Osmany Urrutia y Joan Carlos Pedroso”.

¿Cuándo llegas al equipo de Las Tunas?

“Yo comencé en la liga de desarrollo, fue una época difícil y de mucho dolor en lo personal, quería jugar siempre y no hacía equipo en algunas ocasiones. Yo llegué a jugar cuatro ligas de desarrollo antes de afianzarme en el equipo de Las Tunas y uno de los motivos era que no le daban mucho chance a los nuevos”.

¿Recuerdas el primer jit que diste?

“Se lo conecté a Rember Abella en mi municipio de Manatí, fue una línea por arriba de segunda base. Un batazo que ha quedado grabado en mi mente para toda la vida, como quedará este momento en el que igualé el record y lo rompí con un jonrón”.

¿Por qué decidiste mantenerte siempre con Las Tunas?

“¿Por Las Tunas? Porque ese es mi pueblo, siempre ansiaba jugar con los equipos de Las Tunas, como desee jugar en el Cuba al lado de Omar Linares, Antonio Pacheco y Oreste Kindelán. Pero me quedé en Las Tunas porque soy un hijo de Vicente García”

Se cometieron varias injusticias a lo largo de tu carrera excluyéndote del equipo nacional ¿Crees que este récord te lleve a una selección nacional?

“De las injusticias ya no voy hablar, por alguna razón o por otra me dejaron fuera, pero yo creo que debí ser mejor pelotero en el orden personal, si mis resultados hubiesen sido mejores, no tenían motivos para dejarme fuera del Cuba”.

¿Llevas el número UNO por alguna razón en específico?

“Mi primer número fue el 21 y ese era el que realmente yo quería, pero cuando llegué al equipo Las Tunas, ya otro jugador lo tenía y me decidí por el UNO y ahora en Centrales tengo el 31”

Regresando al récord. No fuiste convocado por los Agricultores para la Liga Élite, pero Armando Ferrer te llamó con los Centrales ¿Cómo sucedió eso?

“Fue un poco difícil, no sabía para donde iba, sabía que en Agricultores era bien difícil hacer equipo por la calidad que concentra, pero Ferrer me llamó, le dije que sí, aunque sabía que otros equipos me querían, pero siempre le dije a Ferrer que me iría con él”.

¿Cómo fue ese momento previo al récord?

“Estaba muy cerca de lograr la hazaña y si jugaba la Élite, lo conseguiría. Una vez con los Centrales, me concentré en buscar la marca y eso me desesperó un poco, tuve noches de no dormir bien porque no me encontraba con mi forma deportiva, estaba lejos de la familia, siempre cuando se está por lograr algo importante, la familia es imprescindible”.

Varios son los peloteros que te pueden romper el récord, pero va hacer difícil que lo logren con dos jonrones.

“Samón es el que más cerca está y puede también hacerlo con jonrón, no se puede decir que no lo hará de la misma manera, es un gran bateador y nada es imposible para el ser humano. Yo estoy tranquilo, contento y por el momento seguiré jugando a la pelota”.

En las redes sociales circuló una noticia que Danel había sido llamado para formar parte del equipo cubano al clásico mundial de béisbol ¿Qué hay de cierto en eso?

“No, nunca me han llamado, varios amigos míos se comunicaron conmigo por lo que estaba saliendo en las redes y le dije que no, que no era cierto. Ya no tengo edad para estar en un clásico”.

¿Pudieras ir como invitado?

“Me encantaría estar en esa gran fiesta beisbolera donde se reúnen los mejores peloteros del mundo, donde siempre quise jugar”.

¿Qué va a pasar con tu futuro?

“Varios compañeros míos me han dicho que juegue un año más para retirarme con la camiseta de Las Tunas y eso me tiene pensando, es difícil, ya tengo 46 años, los reflejos no son los mismos, fallo bolas que no fallaba”.

“Cuando termine aquí en la Élite, tomaré una decisión”

Danel Castro Muñagorri también ostenta la marca de más fly de sacrificio en la pelota cubana. Pero no son los records, ni las injusticias, ni la humildad que lo caracteriza, lo que lo han convertido en uno de los paradigmas para el movimiento deportivo tunero. A fuerza de batazos oportunos y entrega, Danel se ha convertido en uno de los rostros más memorables del béisbol cubano y es ya, sin lugar a dudas, uno de los peloteros que ha dejado plasmada su historia entre lo más brillante del Balcón del Oriente cubano.

Por: Orlando Cruz Vázquez

(Visitado 351 veces, 351 visitas hoy)

Marcar Favorito