Cuba refrendará su compromiso con la práctica de una migración regular, ordenada y segura, durante la XV Cumbre del Foro Mundial de Migración y Desarrollo que se celebrará en Riohacha, Colombia, afirmó hoy en Bogotá el vicecanciller Elio Rodríguez.

En declaraciones exclusivas a Prensa Latina, el viceministro cubano de Relaciones Exteriores reveló que la participación de la delegación de su país en este importante evento responde a una invitación realizada durante la visita a La Habana en julio pasado de la actual canciller de Colombia, Rosa Villavicencio.

Aseveró el diplomático que el tema migratorio es de alta prioridad para su país.

“Venimos a este evento a expresar las posiciones de Cuba, a defender la necesidad de trabajar, de colaborar entre todos los Estados para garantizar una migración regular, ordenada y segura, basada en los principios del derecho internacional, de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho humanitario”, expresó.

Enfatizó que la delegación manifestará asimismo su rechazo a los manejos políticamente intencionados que del asunto realiza el gobierno de Estados Unidos que, según remarcó, utiliza el tema migratorio como herramienta de presión en política exterior.

“Una vez más repudiaremos esa postura de Washington, históricamente usada como parte de su política contra la Revolución Cubana”, sentenció.

La delegación de la mayor de las Antillas que asiste al evento está integrada además por el embajador en Colombia Javier Caamaño, la segunda jefa de la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería Lourdes Gil y por el funcionario de la Dirección General de Asuntos Consulares y Atención a Cubanos Residentes en el Exterior Félix Hechavarría.

El encuentro, que comenzará mañana y finalizará el próximo día 4, tendrá por lema “Migración regular, movilidad laboral y derechos humanos: pilares del desarrollo y el bienestar de las sociedades”.

De acuerdo con la Cancillería, durante los tres días del foro, Estados, gobiernos, sociedad civil, organismos internacionales, empresarios y jóvenes propondrán soluciones innovadoras y posibles para garantizar una movilidad humana que respete y proteja los derechos de las personas migrantes.

