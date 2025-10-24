El zurdo tunero Darien Núñez lanzó una entrada en la derrota de Cuba frente al Kansas City de MLB Estados Unidos en juego de preparación rumbo al Clásico Mundial de Béisbol 2026.

La pizarra del Surprise Estadio de Arizona terminó 4-0 favorable al equipo norteamericano y Núñez lanzó una entrada como relevista, permitió un hits, una carrera limpia y ponchó a tres rivales.

El abridor y perdedor cubano Denny Larrondo se mantuvo 2.0 capítulos en la lomita, le pegaron 5 hits entre ellos jonrón de Michael Massey en el comienzo del choque.

Por Cuba Roel Santos fue el más destacado en una escasa ofensiva de seis imparables al ligar de 4-2. El designado Alfredo Despaigne,el antesalista Yoan Moncada, el receptor Omar Hernández y el inicialista Malcon Núñez firmaron los otros sencillos.

Por la novena cubana también pasaron por la lomita Yariel Rodríguez (1.2/1H/2K/1BB) , Enmanuel Chapman (1.1/1H/1K) y Raidel Martínez (1.0).

Este miércoles Cuba enfrenta a los Rojos de Cincinati antes de viajar a Puerto Rico donde comienza su participación en el Clásico Mundial. Allí tendrá de rivales a Panamá, Canadá, Colombia y la la escuadra boricua.

Datos: WBC 2026.

Fotos: Internet

