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Cuba felicita a la presidenta de México en su cumpleaños

Cuba felicita a la presidenta de México en su cumpleaños

El presidente Miguel Díaz-Canel felicitó este miércoles a su homóloga mexicana en ocasión de su cumpleaños.

“Estimada presidenta Claudia Sheinbaum, reciba mis sinceras felicitaciones en su cumpleaños, con los mejores deseos de éxitos, salud y prosperidad, junto al hermano pueblo de México, tierra entrañable para nosotros”, expresó el mandatario en la red social X.

Asimismo reiteró el profundo agradecimiento de la isla caribeña por la solidaridad de la tierra azteca.

Claudia Sheinbaum Pardo, nacida en Ciudad de México el 24 de junio de 1962) es una política, científica  y académica mexicana. Asumió la presidencia de México desde el 1 de octubre de 2024, siendo la primera mujer en la historia de su país en ejercer el cargo.

Tomado de Cubadebate

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Yoe Hernández González

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