Cuba no es productor, ni tránsito, ni destino de estupefacientes, por lo tanto, la presencia de esas sustancias sigue siendo limitada en el país.

Bajo la premisa de tolerancia cero, el país trabajó en 2025 con énfasis para evitar el aumento de la presencia de las drogas ante un marco internacional muy complicado.

El coronel Juan Carlos Poey Guerra, jefe del órgano especializado de enfrentamiento al uso de las sustancias ilegales del Ministerio del Interior (Minint), dijo que Cuba ha tenido que prepararse frente al complejo fenómeno internacional del uso ilícito de drogas, el aumento del consumo y el tráfico, así como de su diversidad.

Aseguró que se cuentan con las condiciones técnicas para detectar en frontera la presencia de novedosos compuestos químicos muy peligrosos y letales, y cada vez más difíciles de descubrir por su forma de enmascaramiento.

De 2024 a 2025 se obstaculizó la entrada por vía aérea de 72 operaciones provenientes de 11 orígenes diferentes, precisó Poey Guerra, pero significó que la mayoría de las personas llegaban desde Estados Unidos.

Por su parte, el primer coronel Ivey David Carvallo Pérez, jefe del Estado Mayor de la Dirección de Tropas Guardafronteras del Minint, expresó que la nación “está en medio de la vía de los productores del sur y los mayores consumidores en el norte, por lo cual controlar el recalo de drogas es una de las tareas fundamentales que realiza esa fuerza”, subrayó.

Informó, además, que en 2025 se capturaron 14 lanchas rápidas con 39 personas a bordo, lo cual constituye un combate importante para la proliferación de ese flagelo en la región y EE.UU, y añadió que se mantienen intercambio de mensajes y avisos con los guardacostas estadounidenses.

Prevenir y enfrentar son los dos caminos fundamentales del trabajo contra las drogas, y para ello Cuba dispone de una Comisión Nacional de Drogas y desde el año anterior un Observatorio Nacional para el tratamiento de esos temas con la participación de varios organismos para encarar de conjunto acciones sobre todo de prevención y monitorización.

Crear en la población el rechazo al uso de estupefacientes, sobre todo en los más jóvenes y alertas a las familias y la comunidad sobre el peligro que ello entraña es un modo eficaz de combatir ese flagelo.

Los ministerios del Interior, de Justicia, de Educación y Salud Pública junto a organizaciones políticas y de masas realizan conversatorios, encuentros en los barrios y centros escolares como algunas de las formas de trabajo de la comisión.

Preservar la salud y la vida será siempre la premisa de la lucha contra las drogas en Cuba.

Tomado de Cuba Si