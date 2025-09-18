El receptor santiaguero Harold Vázquez fue la gran figura de Cuba durante la primera fecha del campeonato panamericano de Béisbol Sub23 que se juega en Panamá. El tunero Yassel Izaguirre como sexto madero y patrullero del ala izquierda pegó de 3-1, con un doble, una anotada, un ponche y una base por bolas.

La novena cubana derrotó a Islas Vírgenes norteamericanas con pizarra de 8-2 apoyados en una ofensiva que encabezó Harold al ligar de 4-3, todos jonrones, con cuatro remolcadas y tres anotadas. El también indómito Raidel Sánchez también botó la pelota del estadio «Justino Salinas» de la localidad de La Chorrera, en suelo panameño. Otro destacado por la escuadra que dirige el avileño Dany Miranda fue el jardinero granmense Ernesto Pérez (3-1/doble/2CI/1CA).

El zurdo de Villa Clara que juega en Ligas Menores de Japón , Darío Sarduy se llevó la victoria con trabajo de 4.0 inning, igual número de hits, 2 carreras limpias, 4 ponches y 3 bases por bolas. Lo perdió Keleli King, castigado por los cubanos con 3 imparables en 3.1 sobre la colina.

Por los derrotados se destacaron el inicialista Bernard Creque(2-2) y el antesalista Erwin Dorsette (4-2).

Las Tunas está representada además de Izaguirre , por el tercera base Jean Lucas Baldoquín y el pitcher zurdo Eliánder Bravo.

La segunda presentación de Cuba en este certamen será este lunes (6.00 pm) cuando enfrente a la escuadra de Aruba, una pequeña nación que ha progresado mucho en este deporte. Después cierran la etapa clasificatoria por este orden ante Puerto Rico (miércoles 23/6.00 pm) y Bahamas (jueves 24/1.00 pm).

El grupo A lo integran México, Panamá , Costa Rica , Guatemala y Honduras.

Los dos primeros lugares de cada llave avanzan a las semifinales por el sistema cruzado el 3 de Octubre y un día después los ganadores discuten el trofeo de campeón.

Los equipos que ocupen podio clasifican para la Copa Mundial Sub23 con sede en Nicaragua a mediados del próximo año 2026.

LEÑADORES Y TIGRES DETENIDOS POR LA LLUVIA

Y en el estadio Julio Antonio Mella, las constantes lluvias de los últimos días han impedido continuar el duelo entre Leñadores y Tigres de Ciego de Avila correspondiente a la Serie 64. En el único encuentro desarrollado, los avileños se impusieron con pizarra de 4-3, con crédito para Georvelis Liranza (1-0) y revés de Keniel Ferraz (2-3). Los tuneros ligaron apenas cinco hits (doble de Yordanys Alarcón) y acumulan seis juegos sin conectar jonrones, algo inusual en la plantilla de los campeones de Cuba.

Si las condiciones del tiempo lo permiten este lunes habrá doble programa en el Mella entre los dos equipos que disputaron el trono en la pasada Liga Élite.

