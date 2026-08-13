La Habana, 25 ago (Prensa Latina) El secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Roberto Morales, recordó hoy el aniversario 40 de la fundación del Cardiocentro Infantil William Soler, ubicado en esta capital.

«Nos enorgullece el enorme esfuerzo de la Revolución por atender y sanar a nuestros niños. Igualmente nos indigna la pérfida intención del gobierno de EEUU de hacerles el mayor daño posible», acotó Morales en la red social X.

El 25 de agosto de 1986, en La Habana, fue creada esta institución como centro receptor de la red cardiopediátrica del país. Este constituye referencia nacional de la Cardiología y de la Cirugía Cardiovascular Pediátrica, siendo el centro rector del Programa Nacional de Atención al Niño Cardiópata.

Brinda atención médica, intervencionista y quirúrgica mediante servicios de hospitalización y ambulatorios, así como también servicios de investigación y rehabilitación integral con las tecnologías más avanzadas.

También se realizan el diagnóstico prenatal y postnatal de las cardiopatías congénitas y se practican intervenciones quirúrgicas complejas que pueden realizarse a corazón abierto o por cateterismo, incluso a niños recién nacidos.

Tomado de Prensa Latina

(Visitado 3 veces, 3 visitas hoy)

Marcar Favorito