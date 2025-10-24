El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó hoy que con el ataque a Venezuela, la administración de Donald Trump abrió la puerta a una era de barbarie, despojo y neofascismo, sin importar el costo en destrucción y muerte.

Durante la segunda jornada de homenajes a los 32 combatientes caídos en la nación bolivariana, el mandatario señaló que los promotores del ataque y el secuestro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa tejieron una espesa nube de mentiras y difamación contra los líderes bolivarianos.

El jefe de Estado reiteró que la agresión desconoció por completo los límites del derecho internacional que hasta ese día garantizaban una mínima convivencia civilizada entre las naciones, al lanzarse cobardemente sobre Venezuela.

“Por más de 25 años, Cuba y Venezuela han compartido ideales y obras en favor de un mundo mejor posible, dispuestos a conquistar toda la justicia por los caminos del socialismo, pero cada país con métodos propios y realidades diferentes”, subrayó Díaz-Canel.

El presidente enfatizó que solo quienes desconocen el valor de la amistad y la solidaridad pueden confundir la relación entre cubanos y venezolanos como un mero negocio.

“Ante todo, cubanos y venezolanos somos hermanos”, afirmó.

Respecto a los 32 combatientes cubanos caídos durante la agresión, destacó que funcionarios estadounidenses han reconocido con asombro y admiración la bravura de este puñado de hombres que, con marcada desventaja, ofreció fiera resistencia a los secuestradores, lesionando a varios e inutilizando parcialmente uno de sus medios de transporte.

“Nuestros bravos combatientes, con armas convencionales y sin más chalecos que su moral y su lealtad, pelearon hasta morir y golpearon a sus adversarios. Ninguno era un superhombre, eran militares de honor, formados en la escuela ética de Fidel y Raúl”, afirmó.

El mandatario también respondió a las recientes amenazas del gobierno estadounidense, señalando que el secretario de Estado, admitió tácitamente los niveles extremos a los que ha escalado el bloqueo contra Cuba. “Entrar y destruir el lugar es lo que, según su imperial concepción, les queda para someternos”, denunció.

Díaz-Canel citó al Héroe Nacional, José Martí, para definir el patriotismo de la isla: “El amor de patria no es el amor ridículo a la tierra, es el odio invencible a quien lo oprime, es el rencor eterno a quien lo ataca”.

Tomado de Cuba Sí