La central termoeléctrica (CTE) 10 de Octubre del municipio de Nuevitas recupera la generación tras sincronizar a las 9:00 pm de hoy la unidad cinco, la cual salió del sistema eléctrico nacional (SEN), por insuficiente reserva de agua sin mineral en la planta.

El citado bloque prevé aportar 60 megavatios (MW) cuando alcance la potencia máxima prevista, mientras que el número seis produce en estos momentos 95 MW de forma estable.

Jorge Luis Maceira Esteva, director general de la CTE 10 de Octubre, puntualizó vía telefónica a la Agencia Cubana de Noticias que poseen todas las condiciones y recursos para ejecutar los procedimientos correspondientes y aumentar un poco más la generación total, a unos 155 MW.

Maceira Esteva aclaró además que la unidad cinco, la de menor capacidad, hubo que detenerla a causa de la no entrada de agua cruda a la empresa, lo cual disminuyó la reserva de agua sin mineral existente.

Luego de solucionarse una avería en el sistema de Acueducto de la ciudad de Nuevitas, ya la CTE recibe el vital recurso y recupera a su vez la disponibilidad, que favorece contar con la cantidad requerida en las operaciones de ambas máquinas generadoras.

El funcionamiento favorable de la termoeléctrica de Nuevitas, ubicada a unos 75 kilómetros al nordeste de la cabecera provincial camagüeyana, garantiza mayor estabilidad del SEN, hoy con varias plantas en averías o mantenimiento programados, que trae consigo una insuficiente generación en el país.

