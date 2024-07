El mandatario estadounidense Joe Biden enfrenta nuevos llamados de su propio partido político para que dé un paso al costado en la contienda electoral con la que busca un nuevo periodo en la Casa Blanca.

Las voces para que se reitre de la contienda crecen aún más luego de la conferencia de prensa al cierre de la cumbre de la OTAN, en la que Biden se refirió al mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, como “presidente Putin” y a su vicepresidenta, Kamala Harris, como “vicepresidenta Trump”.

Hasta el momento, al menos 17 legisladores demócratas han pedido al mandatario que abandone la carrera por la reelección y permita que la bancada azul elija a otro abanderado. Entre los congresistas que presionan se encuentran algunos que dejaron clara su postura en la noche del jueves 11 de julio, cuando concluyó la comparecencia de Biden ante la prensa, una prueba de fuego, tras la cual dejó más críticas que dudas despejadas sobre sus capacidades cognitivas y condiciones de salud para un eventual nuevo periodo dirigiendo la primera potencia.

«Debemos presentar al candidato más fuerte posible para hacer frente a la amenaza que representa el autoritarismo MAGA prometido por Trump. Ya no creo que sea Joe Biden», sostuvo el legislador demócrata en la Cámara de Representantes, Jim Himes, de Connecticut, tras la rueda de prensa.

Sin embargo, un alto funcionario de la campaña del presidente, que habló con Reuters bajo condición de anonimato, aseguró que aunque la reciente actuación de Biden fue “la peor en todo el mundo”, no sería suficiente para convencer al mandatario a retirar su candidatura de las próximas elecciones presidenciales del 5 de noviembre.

La intervención de Biden fue «la peor de todo el mundo. No es buena, pero no lo suficientemente mala como para hacerle cambiar de opinión (…) Le dará suficiente cobertura para respaldarlo públicamente, solo para decir que no está dispuesto a hacerlo en privado», remarcó la fuente.

Y es que pese a las críticas y cuestionamientos, el líder de la Casa Blanca reafirmó el jueves su intención de enfrentar en las urnas, por segunda ocasión, al virtual candidato republicano, el polémico expresidente, Donald Trump.

