El Consejo Electoral Nacional (CEN) convocó al concurso literario Fidel, artífice de la democracia socialista, dirigido a todos los residentes en Cuba sin límite de edad ni profesión, con plazo de admisión hasta el 31 de marzo de 2026.

Según la convocatoria, las obras podrán presentarse en cualquiera de los géneros literarios y se entregarán en los consejos electorales municipales de las quince provincias del país y del Municipio Especial Isla de la Juventud.

El tema central será el pensamiento y las ideas del líder histórico de la Revolución cubana, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, sobre la democracia socialista, en el marco de la jornada conmemorativa por el centenario de su natalicio.

La iniciativa forma parte de las acciones del CEN para promover la cultura electoral y la educación cívica, en correspondencia con su misión de organizar, dirigir y supervisar los procesos electorales, consultas populares y referendos en el país.

El órgano electoral, creado con la Constitución de 2019, se proyecta como una institución independiente en sus funciones, transparente y confiable, que refuerza la legitimidad del sistema político cubano y garantiza la participación ciudadana.

Entre sus estrategias destacan el fortalecimiento de la institucionalidad electoral, la modernización de los procesos mediante herramientas tecnológicas, la capacitación continua de las autoridades y la promoción de valores democráticos en la población.

El CEN ha organizado procesos de gran trascendencia como el referendo constitucional de 2019, las elecciones generales de 2023 y consultas populares sobre leyes fundamentales, lo que reafirma su papel en la vida política del país.

Con esta convocatoria, el Consejo Electoral Nacional busca estimular la creación literaria y el análisis histórico, al tiempo que fomenta la reflexión sobre la democracia socialista en Cuba y el legado de Fidel.

Tomado de Agencia Cubana de Noticias (ACN)

