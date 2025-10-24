Una reciente conferencia de prensa del titular de Justicia y dos representantes de órganos de enfrentamiento del Ministerio del Interior aportó datos significativos sobre los resultados de las acciones de prevención al uso indebido y al tráfico ilícito de drogas en Cuba en los últimos años, en correspondencia con el incremento de los desafíos internacionales por ese flagelo.

La información aportada ese día y las declaraciones posteriores de la viceministra de Relaciones Exteriores, Josefina Vidal Ferreiro, desmontan cualquier manipulación del tema por el Gobierno de Estados Unidos, al tiempo que confirma contundentemente el limpio historial de la Isla en la lucha contra el tráfico de drogas.

La Viceministra fue clara al expresar que las «agencias especializadas estadounidenses conocen de primera mano la efectividad de Cuba en el enfrentamiento al narcotráfico, pues se beneficiaron directamente, hasta que el secretario de Estado Marco Rubio instruyó cortar unilateralmente el diálogo y la cooperación en materias de migración y aplicación y cumplimiento de la ley».

En ese sentido, en la conferencia de prensa se informó que entre 1990 y noviembre de 2025, las Tropas Guardafronteras cubanas enviaron al Servicio de Guardacostas de EE.UU. 1 547 informaciones de inteligencia y solo recibió 468, entre respuestas y reportes de la parte norteamericana.

Y no es solo con los servicios homólogos estadounidenses, las Tropas Guardafronteras fomentan la cooperación operacional en el enfrentamiento al tráfico internacional de drogas, con los servicios de la región; intercambia información de inteligencia, características de las lanchas y elementos de maniobra.

Además, trasladan información cuando ocurren recalos masivos como alerta de posibles amenazas para sus territorios, con el objetivo de determinar posibles causas de ese fenómeno. Todo se realiza en tiempo real, en función de elevar la efectividad en el combate a este delito transnacional. Dicha cooperación se desarrolla en un clima de respeto, profesionalidad, transparencia y con total apego a la verdad.

Fruto de esa cooperación y de la vigilancia permanente de las fuerzas que protegen nuestras fronteras marítimas y las costas, es la detención y captura de 14 lanchas rápidas y 39 narcotraficantes, con un total de 4 487,47 kg de droga en los últimos años, lo que constituye el mejor aval de la materialización de la voluntad de luchar contra las drogas ilícitas y el narcotráfico internacional en cualesquiera de sus manifestaciones. Se trata de lanchas que transitan próximas a aguas cubanas, con destino a países vecinos.

Son apenas las cifras más recientes, que forman parte de las más de 40 toneladas de drogas que Cuba ha incautado en los últimos 14 años, y que tenían como destino el mercado de drogas de EE. UU.

El pasado mes de noviembre, en medio del proceso de recuperación del fuerte impacto del huracán Melissa, las Tropas Guardafronteras, con apoyo de la población y de los Destacamentos Mirando al Mar de los Comités de Defensa de la Revolución, enfrentaron éxitosamente un recalo masivo por la costa norte de Guantánamo en el que se aseguraron 792,5 kg de marihuana y 12,25 kg de cocaína.

En la frontera aérea, las fuerzas del Ministerio del Interior y de la Aduana General de la República enfrentan sin descanso planes comprobados, de cubanos y extranjeros radicados en el exterior, de introducir enervantes al territorio nacional a través de la vía aérea, con el empleo de pasajeros, cargas y envíos postales, combinando modos de operar y enmascarar los tradicionales con otros novedosos.

Fruto de ese empeño es que, entre 2024 y 2025, se han obstaculizado 72 operaciones con distintos tipos de drogas –cocaína, metanfetaminas y cannabinoides sintéticos– desde 11 países, siendo el principal emisor Estados Unidos; país con el que, desde el año 2016, se tiene un convenio de cooperación en materia de droga, no lográndose instrumentar sus procedimientos para el intercambio efectivo, aunque Cuba mantiene su disposición a la colaboración y no ha dejado de informar sobre estas incidencias y sus organizadores.

El país sostiene como un elemento fundamental, dentro de su política de enfrentamiento a las drogas, el desarrollo de la cooperación operacional internacional. Para ello el Minint sostiene el intercambio informativo con 37 puntos de contacto con servicios antidrogas, y con la Oficina Central Nacional Interpol-La Habana mantiene circulados a 58 cubanos y dos extranjeros por el delito de tráfico ilícito de drogas; y realiza encuentros con los representantes de los servicios antidrogas y de frontera de varios países acreditados en nuestro territorio nacional.

Cuba gana con su política integral y multifactorial que prioriza la prevención, sobre la base de la educación, la cultura, la salud, el deporte y la recreación sana; mientras refuerza el enfrentamiento en sistema, con la participación de todos. Y sigue derrotando los graves desafíos del mundo actual, comprometida con la voluntad política de tolerancia cero.

Tomado de Cuba Sí