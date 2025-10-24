De CUBA

Consejo de Defensa Provincial de Las Tunas valoró las labores de recuperación

Con la presencia de Maride Fernández López Vicejefe del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido y el Ministro de Educación Superior Walter Baluja García, se conoció en el Consejo de Defensa Provincial en Las Tunas, que se trabaja intensamente para recuperar los daños dejados por el Huracán Melissa en el menor tiempo posible. Varios municipios del territorio ya están conectados nuevamente al sistema electro energético y los embalses de agua se encuentran al 61 por ciento.

Orlando Cruz Vázquez

