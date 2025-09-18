El Frente Amplio (FA) de República Dominicana rechazó hoy la decisión del Gobierno de Luis Abinader de no invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela a la X Cumbre de las Américas, que tendrá lugar aquí en diciembre próximo.

La organización política calificó la medida como una “sumisión a los intereses del imperialismo estadounidense” y una afrenta a la tradición de solidaridad del pueblo dominicano con las naciones latinoamericanas y caribeñas.

“Al excluir a estos pueblos hermanos, el Gobierno actúa de espaldas a la soberanía nacional y traiciona la tradición de integración, respeto mutuo y autodeterminación que hemos defendido en los momentos más difíciles de nuestra historia”, afirmó María Teresa Cabrera, presidenta del FA.

Cabrera recordó que la República Dominicana conoce los efectos de la intervención extranjera y evocó la invasión estadounidense de 1965, cuando fue decisivo el respaldo latinoamericano a la causa dominicana en defensa de su independencia. El FA convocó a las fuerzas populares, democráticas y progresistas a pronunciarse contra lo que definió como una política excluyente, que debilita la integración hemisférica y limita la posibilidad de un diálogo verdaderamente inclusivo.

“El sentir de nuestro pueblo no es de obediencia servil, sino de dignidad y autodeterminación. La República Dominicana debe ser ejemplo de soberanía y solidaridad, no de subordinación a intereses ajenos”, manifestó la dirigente política.

Asimismo, el movimiento reiteró su compromiso con la defensa de la soberanía, la integración regional y la autodeterminación de los pueblos, y aseguró que impulsará una respuesta política y social en representación de la dignidad de las mayorías dominicanas.

Este martes el gobierno dominicano informó su decisión de no invitar a Cuba, Venezuela y Nicaragua a la Cumbre de las Américas para priorizar el éxito del encuentro, según argumentó.

Sostuvo que lo anterior responde a un criterio estrictamente multilateral y precisó que, al mismo tiempo, la relación bilateral con cada uno de estos Estados posee características propias.

“La Cumbre de las Américas, lanzada por Estados Unidos en 1994, pasó a ser coordinada estrechamente por la Organización de los Estados Americanos (OEA), a través de su Secretaría de Cumbres. Este marco establece limitaciones específicas en cuanto a la participación”, sentenció.

En reacción, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba manifestó su profunda preocupación y rechazo a lo que calificó como una disposición impuesta por Washington a la República Dominicana.

Afirmó que esta disposición constituye una evidente claudicación ante las brutales presiones unilaterales del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

Tomado de Cuba Sí