La Municipalidad de Gaza renovó hoy su llamado al mundo a intervenir para detener la ofensiva terrestre del Ejército israelí contra la ciudad más poblada de la Franja y evitar así una mayor crisis humanitaria en el territorio.

La comunidad internacional debe asumir sus responsabilidades para evitar el agravamiento del desastre humanitario en el enclave costero y garantizar la prestación continua de servicios esenciales a la población, señaló su portavoz, Asem al-Nabih, en un comunicado.

El funcionario advirtió que la estrategia de reocupar ese territorio palestino en su totalidad, como amenazó el primer ministro Benjamin Netanyahu, exacerbará el desastre humanitario.

Al-Nabih denunció que la urbe está sufriendo una escasez severa de agua por los ataques castrenses, que destruyeron el 75 por ciento de los pozos que suministraban el líquido.

No podemos proporcionar ni siquiera los servicios más básicos a los residentes por la falta de suministros esenciales y la ausencia de medios de supervivencia, subrayó.

En las últimas semanas, la Municipalidad alertó en varias oportunidades sobre un agravamiento del desastre humanitario en la ciudad como resultado de la intensificación de los ataques.

Desde entonces, las autoridades de la urbe denunciaron la destrucción generalizada de infraestructuras, la acumulación masiva de residuos en calles y vertederos, y una grave escasez de servicios básicos como resultado de la guerra.

La pasada semana el Ejército comenzó el asalto a la ciudad de Gaza, con la participación de tres divisiones.

Se calcula que más de 500 mil palestinos que vivían o estaban refugiados allí huyeron hacia el sur para escapar de los combates, la mitad de la población total, en medio de crecientes críticas de la comunidad internacional.

La Defensa Civil palestina acusó ayer a Israel de usar de forma indiscriminada vehículos blindados obsoletos cargados con explosivos para destruir la ciudad.

En un comunicado, la institución señaló que el objetivo es obligar a los habitantes de la urbe a huir de sus hogares.

Medios de prensa israelíes reportaron que el Ejército, para minimizar el número de bajas en sus filas, comenzó a usar a gran escala vehículos blindados obsoletos como carros-bombas para destruir edificaciones y reducir las amenazas de los artefactos explosivos plantados por los milicianos palestinos.

Tomado de Cuba Sí

(Visitado 1 veces, 1 visitas hoy)

Marcar Favorito